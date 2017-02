Cada vez que está por iniciarse un Sudamericano Sub 17 viene a la memoria el recuerdo de nuestra selección en el 2007. Una generación perdida que fue liderada por Reimond Manco (hoy en el Zamora de Venezuela) que nos hizo celebrar después de mucho tiempo una clasificación al Mundial. Y ahora les toca a los nuevos ‘jotitas’, el equipo de Oré va (otra vez) por la historia a fin de que el hincha olvide la mala campaña de nuestra Sub 20.



Todo fracaso deportivo en nuestras selecciones culmina con la típica frase que propone “trabajar en menores”. El rendimiento de esta Sub 17 será el termómetro perfecto para medir cuánto hemos avanzado. La esperanza permanece, como en cada competición, y estos son sus objetivos:



-Convertirse en el tercer equipo de nuestra historia en clasificar al hexagonal final (antes lo logró el cuadro del 2007 y 2013).



-Ser la segunda selección Sub 17 en clasificar a una Copa del Mundo; igualar la gran campaña de los ‘jotitas’ del 2007.



La estadística histórica ante nuestros rivales





EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF BRASIL 8 1 0 7 4 21 -17 ARGENTINA 13 1 2 10 12 31 -19 VENEZUELA 11 6 3 2 24 14 10 PARAGUAY 6 0 1 5 4 12 -8 BOLIVIA 7 5 1 1 15 9 6 COLOMBIA 8 0 2 6 6 18 -12 CHILE 6 2 1 3 5 10 -5 ECUADOR 9 1 5 3 10 13 -3 URUGUAY 9 1 0 8 7 20 -13 TOTAL 69 16 15 38 83 127 -44



Brasil, Argentina, Venezuela y Paraguay. Los primeros rivales a enfrentar camino al sueño mundialista. Como se muestra en el cuadro, los números no nos favorecen en el historial. No obstante, el trabajo en menores que se viene realizando tal vez le permita a nuestros jóvenes jugadores quedarse en la historia de la blanquirroja, al menos en su categoría.



¿Qué podrían conseguir?



-Lograr la segunda victoria en la historia ante Brasil, en esta categoría. La única vez que pudimos ganarle al scratch fue en la primera fecha de la fase de grupos en el 2007. Ganamos 2 a 1 y muchos ya tienen en la mente, la celebración de nuestra estrella en aquel entonces, Reimond Manco.



ABC El equipo Sub-17 del 2007 fue el último en clasificar a un Mundial.

-Un triunfo difícil de olvidar, mucho más que el de la única victoria ante Argentina. Esta ocurrió en 2005, Perú derrotó 4 a 3 a los ‘albicelestes’ en Venezuela. A pesar de esto, culminaría último en su grupo, sin embargo, jugaría el Mundial al ser nuestro país sede de la competición.



-Otro dato, no menos importante, tiene que ver con el cuadro paraguayo. De ganar, Perú lograría su primera victoria en la historia de la categoría en Sudamericanos ante el equipo guaraní. Paraguay y Colombia son las únicas selecciones a los cuales nuestro equipo no ha podido vencer.



-Y con Venezuela el reto es mantener nuestra buena racha. Hemos logrado seis victorias y 24 goles ante el cuadro ‘vinotinto’. A ningún otro rival sudamericano le hemos ganado tantas veces ni le hemos anotado tantos goles.



abc Precisamente, el cuadro de Juan José Oré del 2007, fue el último en obtener un triunfo ante Venezuela.

Una nueva oportunidad para darnos cuenta si estamos o no haciendo un buen trabajo en menores, de cara a dos grandes objetivos en nuestro fútbol: mejorar nuestro alicaído torneo local y competir en una Eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo.



