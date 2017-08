¿Recuerdas la frase 'con los huevos de Vargas'? Johan Fano contó lo que no viste del gol a Argentina [VIDEO]

La noche del 10 de setiembre del 2008, la Selección Peruana salvó un empate agónico en Lima contra la Argentina de Lionel Messi, Juan Román Riquelme y Javier Zanetti. Ese día, Juan Manuel Vargas se robó todos los elogios por la gran corrida por el sector izquierdo, la fuerza para sacarase a Sebastián Battaglia de encima y la claridad para mandar el centro que de no haber sido por Johan Fano, sabe Dios de qué estaríamos hablando.

Pero el 'Cholo' estuvo ahí "en el área, de '9'", como dice un conocido narrador de televisión, para puntearla y anotar uno de los goles más gritados de los últimos años en el Perú. Pero ¿Recuerdas qué hacía el atacante de la bicolor cuando el 'Loco' empezó la corrida de caballo? Pocos lo saben y por ello es que él mismo nos cuenta ese y otros detalles que no sabías en un relato imperdible.



"No sé si fueron dos minutos o menos, pero Argentina ya tenía 19 pases seguidos. La ‘tocaban’ Riquelme, Battaglia, Gago, Zanetti, Coloccini, Denis, Díaz, Zabaleta, Demichelis y, finalmente, Messi. Casi todos. Pero esa noche entendí que Dios no tiene nacionalidad: ‘Leo’ falló al rebotar la pelota en Vargas."

Johan Fano, parte 3. (Foto: Jesús Saucedo)

"Imposible que haya corrido lo mismo que Juan Manuel, pero en ese instante me di cuenta de que valieron la pena los sacrificios de joven: aguantar el frío y la altura de Cerro de Pasco, cuando tenía 18 años. Nunca me olvidaré: minuto 48 con ocho segundos y me arrojé, quizás impulsado por todo el país.Y si bien solo fue un punto, lo celebramos como un triunfo por el rival que teníamos al frente: nuestro plantel no costaba ni la mitad que el de ellos, pero eso en la cancha nunca se notó."



"Hasta ahora recuerdo que cuando estaba con hielo encima, en el camarín, todos me ‘apanaron’. Hasta me aplastaron plátanos en la cabeza. Luego fuimos a Videna para recoger los carros y, por fin, llegar a casa para reunirnos con nuestras familias. En la sala, ya en la madrugada, me puse a ver la repetición con mi papá. Me remarcó que en una jugada del primer tiempo debí descargar más rápido, y en otra debí rematar. Y, claro, en la única que no me corrigió fue en la del gol."

"Hace un mes llegó un primo del extranjero y me pidió ver los últimos tres minutos de ese partido. Entramos a You Tube, me llené de nostalgia y sentí una punzada en el corazón. Al final no se logró el objetivo, pero yo sentí que nunca me habían abrazado tanto como esa noche."

¿Sabes qué pasó al día siguiente del partido contra Argentina?

* El gran susto con su mamita



Un año antes de ese partido, Fano defendía la ‘mica’ de la ‘U’. Y, desde ahí, su mamá Julia tenía un sitio especial en occidente del Monumental. Esa noche, ante Argentina, ocupó el mismo lugar. “El tema es que, cuando anoté, traté de buscar a mi mamá, pero no la veía. Después, cuando ya estaba en Colombia (en Once Caldas), me contaron que ella se había desmayado de la emoción. No me dijeron nada en el momento para no preocuparme. Pero, si me daba cuenta, me iba hasta la tribuna”.

Johan Fano contó cosas que no sabías post partidos contra Argentina. (Foto: Jesús Saucedo)

* Le pidieron hasta matrimonio



En la madrugada del día siguiente del duelo, el ‘Cholo’ tenía que viajar a Colombia y casi pierde el vuelo: “Había mucha gente y no podía ingresar a registrarme. La seguridad tuvo que intervenir. Querían autógrafos y fotos. Incluso, una chica me pidió que me casara con ella. Pero son momentos lindos que jamás voy a olvidar”.



* ¿Dónde la guarda?



La camiseta del segundo tiempo la cambié con Zanetti, pero la del primer tiempo está en un sitio especial, junto a los botines. En 2018, cuando se cumplan diez años del gol, los pondré en una vitrina que estará en casa. Ya lo tengo decidido. Algo especial se hará”, nos contó Fano.