Fue el ‘Jotita’ mayor de una generación de oro, que le devolvió la sonrisa y las ganas de madrugar a un país nostálgico. Por supuesto, Reimond Manco, con 17 años, fue hace una década ese futbolista de exportación del que el todo el Perú hablaba y no dejaba descansar.

La rompió en el Sudamericano de Ecuador 2007, donde James no era James y donde o los gemelos de Brasil, Fabio y Rafael da Silva, no eran los cracks que adquirió luego el poderoso Manchester United. Pero Reimond sí era ese ‘Rei’, que condujo al humilde Perú hacia el Mundial de Corea del Sur, donde gobernó sin corona.

Hoy, con 26 años encima y a diez años de la histórica clasificación al Mundial, Reimond Manco reflexiona sobre su pasado. Reconoce que le gustaría volver a ser ese ‘Jotita’ de Juan José Oré, para tomar mejores decisiones. De hecho, según dice, se emociona hasta las lágrimas cada vez que mira por YouTube las jugadas y goles que enamoraron al Perú y, hoy, son solo recuerdos.

Aquí su confesión. Aquí su lado más sensible. Aquí el Manco que no es personaje.

EL SUDAMERICANO, EL PRIMER PASO

¿Se cambia o se descansa?

En ese tiempo, la gente va madurando, mejorando. Los años no se van en vano. En el transcurso, pasan cosas que ya no se pueden cambiar, pero te ayudan a mirar la vida de diferente manera.

Primero. ¿En qué y en quiénes pensaste el segundo después del pitazo histórico que los clasificó al Mundial?

Pensé que habíamos cumplido un sueño; ese objetivo por el cual nos fuimos de Lima con la desconfianza de la gente. Nadie creía en nosotros. Pero nosotros lo logramos, porque hicimos historia en un país que tiene mala memoria. Pero, para eso, hay videos que evidencian nuestro sacrificio.

Cuéntanos lo que no se puede ver en internet

Nos pasaron muchas cosas en ese Sudamericano. En el partido contra Ecuador, el mismo día nos inundaron el camarín. Sin embargo, empatamos 2-2 en la casa del anfitrión. Luego, nos sacaron el boleto a última hora, tras superar la primera ronda.

Entonces, ¿qué los empujaba a luchar contra la adversidad?

En mi caso, mi mamá, mi papá, mi gente de Lurín, mis amigos del Callao. A ellos dos les prometí que clasificaría al Mundial. Entonces, les regalé una alegría. Me fui de Lima sabiendo que era nadie, pero regresé con mucho.

ORÉ, EL PADRE

¿Cuáles fueron las palabras del profesor Oré en ese camerino de celebraciones?

Siempre nombró al ‘Señor’, a la familia. Nos inculcó a tomarle valor a ello. Y eso se vio reflejado en el partido contra Argentina, donde no estuve y empatamos para clasificar. Ahí quedó demostrado que el equipo no dependía de mí. Yo no era la figura. Solo que la posición en la que me pusieron era más fácil destacar.

Te convertiste en todo un personaje

Juan José Oré es el artífice de todo esto. Nos acostumbramos a ganar. Cuando perdíamos, llorábamos. El profesor es un ganador. En los entrenamientos, él se metía a jugar. Nunca conocí a una persona tan ‘picona’ como él. Nunca pierde [risas].

¿La buena relación con ‘J’ sigue intacta?

Hubo una mala interpretación por unas declaraciones que yo ofrecí, tras ser convocado a la Sub 20 de Tito Chumpitaz, de quien dije me gustaba más su trabajo con los menores. Ahora, yo le pido disculpas al profesor Oré. No supe expresarme bien. Tenía 18 años. A él le debo mucho. Fue un padre. Poco le faltaba para que nos pegara [risas].

Manco y Oré. (Foto: USI)

¿Cómo concentraba ese Reimond, a pesar de tanta presión de ‘J’?

Dormíamos temprano. En las concentraciones, nos pasábamos música por bluetooth. Además, nunca pensamos que tendríamos chicas que nos escribirían. Estábamos atentos a todo esto. Pero a las 11: 00 p.m. ‘J’ nos quitaba todo. Parecía un ejército, y él era el General.

EL MOMENTO MÁS EMOTIVO Y EL MUNDIAL

¿Quién heredó esa camiseta ‘7’?

La tiene mi mamá. Ella colecciona todo lo mío. Pero lo más importante son los recuerdos que se llevan en el corazón.

¿Qué te regaló el ‘Tío Pacori’ después de enseñar esa camiseta con su nombre?

Regresé a Perú y me llevó a comer un ceviche [risas].

Manco al lado de su mamá. (Foto: USI)

Tras clasificar a Corea, supongo que lo primero que pediste fue un celular para hablar con la mamá.

Sí. Mis compañeros me pasaron una llamada, no podía hablar de tanto llorar. Pero le dije a mi ‘viejita’ que lo logramos. Esto me mueve, en serio [silencio].

¿Tocamos el recuerdo más profundo de tu vida?

Lo guardo con mucha felicidad. Yo vengo de una familia muy humilde. Fue ayer cuando veía a mi mamá trabajando en un comedor popular, para que yo pueda ir a entrenar. Mi papá ganaba el sueldo mínimo. Hasta pensamos en que debería regresar a Venezuela, en donde viví solo a los 12 años. Todo fue muy duro, y todo lo que hice fue por ellos. Ahora tengo una historia para contarles a mis hijos.

En ese torneo, en más de una oportunidad te vimos celebraba los goles o los partidos mirando al cielo.

Fue por mi abuelo. Él fue mi cábala. Por él también me hice futbolista. Además, tengo otro ángel que me acompaña, y es mi sobrino que murió de leucemia. Son mis santos.

¿En estos momentos estamos frente al Reimond más sensible?

Debo reconocer que me equivoqué mucho, a pesar de los consejos. Tengo que aceptar mis errores. Pero no me arrepiento de nada. Ahora, como padre, trataré de que mis hijos no cometan lo mismo. Por ejemplo, a Reimond Junior le gusta estar con el balón. Si a él le hace feliz esta profesión, lo ayudaré. Ojo, no me gustaría que viva bajo mi sombra.

EL MEA CULPA

¿Ahora ves las jugadas y goles que hiciste en el Sudamericano y en el Mundial?

Yo no me meto mucho a internet, pero a mis hijos mayores les gusta ver mis jugadas. Yo no entro a YouTube porque me da mucha nostalgia. No lo voy a negar, lloro pero de alegría.

El día que Manco bailó al brasileño Fabio, que fichó por Manchester United. (Foto: USI)

¿A estas alturas ya no te molesta que se te compare con James Rodríguez?

No, para nada. Yo no salí mejor jugador del Sudamericano por encima de James, porque él ni siquiera era titular. La figura de Colombia era Cristian Nazarit.

¿Te gustaría volver a ser ese ‘Jotita’ para hacer mejor las cosas?

Si pudiera retroceder el tiempo, tengan por seguro que no me volvería a equivocar. Yo lo hice muchas veces, porque no escuché a mis papás. Pagué las consecuencias.

¿Qué cosas cambiarías?

Ser menos mediático, no exponerme demasiado y no vivir aceleradamente. Me hice futbolista también por querer ganar dinero. Para nosotros, era imposible estudiar una carrera universitaria. Dios me mandó con una pelota en la pierna.

¿Qué le quieres decir a toda esa gente que emocionaste hasta las lágrimas hace 10 años?

Le doy gracias al Perú, porque somos un país que juzga sin saber a fondo las cosas; un país jodido y a la vez extraordinario. Gracias, de verdad.

