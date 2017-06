Por Gabriel Casimiro

Una señora le pide una foto, él sonríe y acepta de inmediato. Al minuto, dos niños se le acercan y él le firma sus camisetas. Pasa lo mismo con el resto de personas que tiene al lado. Porque Renato Tapia es así: nunca dice que no y siempre saluda con una sonrisa.

“Soy consciente de que soy el ejemplo de muchos chicos”, nos dice. Pero sin ánimos de soberbia, más bien de valentía. Con 21 años debe ser difícil cargar con esa ‘mochila’. Igual lo asume.

El jugador de Feyenoord, en un par de meses, disputará su primera Champions League. Y sentirá las mismas cosquillas que aparecen cuando se pone la blanquirroja en un partido de la Eliminatoria.

Saliste campeón en Holanda. ¿Cómo son las vacaciones después de un título?

Muy diferente a como es acá. Hay mucha fiesta, mucha alegría en la ciudad (Rotterdam). Recuerdo que cuando dimos la vuelta, había más de 150 mil personas celebrando con nosotros. Fue increíble.

¿Es diferente también para ti? Porque eres prácticamente un holandés más.

Sí, pues. Desde los 16 estoy en Holanda. Ya van a ser casi seis años. Uno se acostumbra a este país, sabe a dónde ir a pasear, a dónde ir a comer y todo eso.

Se dice que Holanda es el lugar ideal para comenzar en Europa, ¿lo sientes así?

La verdad que sí. Mira, estoy desde la Sub 19 en Twente y te preparan muy bien. Los lanzan desde jóvenes para que ganen confianza y para que aporten a la selección de Holanda.

¿Cómo así?

En todos los clubes de Holanda se juega 4-3-3. Eso ayuda a su selección, que juega con ese mismo sistema. No se mueve, pase lo que pase, porque es la idea de juego que tienen los holandeses hace muchos años.

Y en ese sistema, ¿ en qué parte de la volante te sientes más cómodo?

Con libertad y llegada. Aunque en Twente jugué de todo: por izquierda, ante Groningen, e hice un gol. Y también de volante central y volante ofensivo. Incluso, en la semifinal de la Copa de Holanda, jugué de ‘9’.

¿Sientes que ya te ganaste un nombre en ese país?

Sí. En Holanda me conocen, saben cómo soy, qué tipo de jugador soy. Me tienen bien chequeado y eso tiene sus ventajas y también desventajas.

¿Fue difícil la transición de Twente a Feyenoord?

Definitivamente, porque en Feyenoord encontré mayor competitividad. Hay gente con más experiencia, mientras que en Twente todos éramos jóvenes. En Twente fui parte de la formación de un grupo, en Feyenoord ya estaba formado.

¿Por ello se te hace más difícil jugar y se valora cada minuto en tu actual equipo?

Personalmente, considero que es algo bueno que juegue en Feyenoord, ya sea de titular o ingresando. Es un club muy grande y asegurar un puesto requiere de muchos años.

En ese camino, ¿no se te pasó por la cabeza ser prestado?

Sí, sobre todo en momentos de calentura. Pero, con cabeza fría, nunca he querido irme del club. Si alguna vez hubo opciones, no salió de mi entorno.

¿Qué te genera más alegría: el título de la liga o jugar por primera vez la Champions?

Ambas cosas, la verdad. Jugar una Champions es lo máximo que pueda aspirar un club y también un jugador como yo, que no ha nacido en Europa.

Te veo bastante ilusionado.

Claro, ya estoy pensando qué equipo nos puede tocar. Trataremos de dejar todo. Y, si no avanzamos, al menos quedar terceros en fase de grupos para ir a la Europa League.

¿No te gustaría chocar ante un Barza o Madrid?

Cualquiera de los dos. Estando en la Champions solo quieres ganarle a cualquiera, sin importar cuán grande es.

Entonces, ¿sería ilógico cambiarte de equipo ahora?

No solo eso, son muchos factores. Además, que me vaya no significa que sea titular en mi próximo equipo. Nada me garantiza eso. Voy a cumplir dos años en Feyenoord, estoy contento ahí y me sigo viendo en este equipo.

Su herida ya sanó

¿Ir a otra liga no te anima?

Me gustaría, claro. Apunto más alto siempre, sin desmerecer a Feyenoord por supuesto. Pero sé que en algún momento quiero dar un paso adelante.

¿Qué liga te gusta?

La inglesa y la italiana.



Ahora que recuerdo, estuviste en Liverpool. ¿Fue buena esa experiencia?

Sí, muy bonita. Se me abrieron las puertas de otros clubes. Ni bien me fui, estuve en el Tottenham e hice una prueba. Y luego vino lo del Twente.

Tú contaste que por tu talla no te quedaste en Inglaterra, ¿dolió mucho eso?

Imagínate. Tenía 15 años, era la primera vez que pasaba mi ‘cumple’ en otro país. Fue chocante. Dejé todo por estar ahí. Pero la vida me puso otro destino, y me fui al Twente.

¿Fue tu primera gran desilusión en el fútbol?

Grande, sí. Tenía el sueño de llegar a la liga inglesa. Con mi papá, me levantaba todos los sábados a las 6 de la mañana para ver los partidos del Chelsea y del Manchester. Por eso me chocó, era mi sueño.

¿Y hoy no sientes que tu revancha está más cerca?

Sí, de repente. Quién sabe. Todo puede pasar. Trato de hacer las cosas bien para tener esa chance. A ver si se da.

Orgulloso de la bicolor

Lo que se puede dar también es el sueño del Mundial. De lo que queda, Argentina parece el más difícil. ¿Lo ves así?

Tal vez, pero primero pensamos en Bolivia y Ecuador. No podemos proyectarnos a Argentina y Colombia si no ganamos primero esos dos partidos, vitales para nuestro objetivo.

¿Hoy notas mayor ilusión en la gente que antes?

Más que por las chances, si ganamos o perdemos, o las matemáticas, siento que es porque la selección tiene una nueva imagen. Hemos creado algo que no se veía hace tiempo, y no me vas a dejar mentir.

¿Lo dices por la disciplina?

Un Perú así, como ahora, no se ha visto hace muchos años. Nos cuidamos, tratamos de manejarnos como grupo, hablamos con la prensa de la mejor manera. Es algo bonito que se ha formado y que la gente puede notar, por eso nos apoya.

Muchos te ven como líder...

Trato de ayudar a los demás. Si crezco, que mi compañero lo haga conmigo. Es el camino.

