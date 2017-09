“Es un idiota el que piense que Gareca hará que Perú pierda por ser argentino”, ya lo advirtió el campeón del mundo en Argentina 78, César Menotti, en una entrevista con Depor.

► Menotti a solas con Depor: “Es un idiota el que piense que Gareca hará que Perú pierda por ser argentino”

De hecho, los ingredientes que le colocaron los hinchas en este partido decisivo llevaron a muchos a un mar de especulaciones y de debates sobre el terreno de las nacionalidades. Y claro, todo ello se materializó en preguntas de la prensa argentina, que llegó a Lima para la conferencia que realizó Ricardo Gareca y hasta intentó vincularlo con sus chances de dirigir a la ‘albiceleste’ en un futuro.

“Yo, como argentino, lo único que me interesa es que saquemos el resultado deseado. Estoy representando un país, donde he trazado un camino importante. Deseo que nos vaya bien a la selección peruana y a la selección de Argentina, que logre sus objetivos”, respondió Gareca a la prensa ‘gaucha’ sobre cómo se siente con respecto a la posibilidad que tiene de ganarle a su país de origen este 5 de octubre en La Bombonera.

En ese sentido, los medios argentinos le consultaron a Gareca sobre su gusto y la posibilidad de dirigir a Argentina en un futuro. Sin embargo, el ‘Tigre’ se mostró tajante con su respuesta.

“Ya me expresé. Es ser reiterativo con ese tema. En este momento estoy dirigiendo a la selección peruana. Todo lo que sea a partir el de futuro, no respondo. Me voy a expresar sobre cuestiones futbolísticas. Estoy enfocado en los intereses de la selección peruana”, concluyó Gareca.

Selección Peruana: el día que Roberto Chale le metió un pelotazo a un argentino en La Bombonera [VIDEO]