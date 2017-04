Han pasado más de dos años desde que Ricardo Gareca volvió a pisar suelo peruano únicamente para colocarse el buzo de la Selección Peruana y comandar el sueño mundialista. Y claro, nada fácil fue para ‘El Tigre’ desprenderse de los denominados referentes, de los nombres de siempre, para apostar por hombres con hambre de gloria.



Evidentemente, las convocatorias de Ricardo Gareca actualmente poseen más candados, producto de las nuevas exigencias que impuso a lo largo de su proceso. ¿Y los que quieran entrar? Obviamente, tienen que adaptarse a un sistema ya armado, tal y como lo es su grupo, comandado por los ‘Traucos’, ‘Corzos’, ‘Flores’ y ‘Polos’.



(Foto: USI) (Foto: USI)

“Cuando construye algo, es muy difícil hacerlo. Lleva años, tiempo. Desarmarlo lleva un día. Si yo quiero desarmar algo, no convoco a nadie de este grupo. Nosotros ya tenemos algo armado. Eso no quiere decir que pueda venir algún muchacho, con antecedentes muy buenos, para reforzar el equipo. Repito: nosotros ya tenemos algo consolidado y armado, pero no definitivo. Y voy a sostenerlo”, aseguró Ricardo Gareca en una entrevista con Depor.



Para entender mejor lo expuesto, Gareca citó un ejemplo de lo que hizo en su paso por Vélez, con quien ganó varios títulos: “En toda esa etapa con Vélez, todos los años había recambios, producto de las ventas, pero yo mantenía una estructura. Mi defensa no se movía. Los jugadores de experiencia comandaban ese grupo. El equipo, año tras año, respondía ante equipos armados”.



Por otro lado, Gareca descartó que su intención sea hacer un recambio generacional, al dejar de lado, por ejemplo, a Claudio Pizarro, Juan Vargas, entre otros futbolistas. En esa línea, el técnico de la Selección Peruana aplaudió el crecimiento de Edison Flores y Pedro Aquino con la casaquilla nacional.

