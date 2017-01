Ricardo Gareca está en Ecuador analizando el desenvolvimiento de la Sub 20. En ese marco, el ‘Tigre’ se dio tiempo para justificar el pobre desempeño de la Selección Peruana dirigida por Fernando Nogara. Asimismo, el DT llenó de elogios a Paolo Guerrero y aseguró que el ‘Depredador’ está hecho para ser jugador de Boca Juniors.



Como se recuerda, Boca Juniors se interesó por Paolo Guerrero a finales del 2016. Desde Argentina se confirmó el acercamiento de un grupo de dirigentes xeneizes con el empresario del ex Bayern Múnich, que mantiene contrato con Flamengo hasta finales del 2018.



“Guerrero es uno de los mejores delanteros que vi en mi vida. Tiene atributos impresionantes. A todo técnico le gustaría tenerlo, independientemente de los resultados que podamos cosechar. Es un delantero para mirar por su entrega, profesionalismo. Es un jugador para Boca Juniors. Por su temperamento, actitud. Él se puede adaptar en cualquier equipo del fútbol argentino de los denominados grandes. He leído que hay un interés de Boca por Paolo”, dio Ricardo Gareca a ESPN.



En esa línea, Ricardo Gareca reveló que Paolo Guerrero lo llamó para preguntarle la situación económica y futbolística de la liga argentina y de la institución en la que el DT de la Selección Peruana jugó en los 80’.



Paolo Guerrero es el indiscutible de Ricardo Gareca. (Foto: Depor) Paolo Guerrero es el indiscutible de Ricardo Gareca. (Foto: Depor)

“Paolo me preguntó por Boca. Cómo era la institución. Si tenían algún interés. Sí me preguntó por el fútbol argentino”, agregó Ricardo Gareca.



Por otro lado, el ‘Tigre’ confesó que Independiente, club en que ganó un Torneo Clausura y una Supercopa Sudamericana, preguntó por su situación contractual con la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Evidentemente, el conjunto argentino lo tenía en sus planes para el 2016.



“Con Independiente hubo un acercamiento. Preguntaron por mi situación. Yo les aclaré que tenía contrato y que lo iba a respetar. No hay posibilidad de que vaya a otro equipo, ya sea del torneo argentino u otro lado. Tengo un compromiso con la Federación Peruana”, aclaró Ricardo Gareca.



Finalmente, el DT de la Selección Peruana se pronunció sobre la situación actual de Independiente, club en el que jugó en 1993: “Independiente debe analizar lo que está pasando en su alrededor. No ha hecho malas campañas, pero si hay un urgencia de salir campeón. Es algo normal dentro de los equipos grandes. No debe llegar al punto de autopresionarse. Lógicamente, uno demora para salir campeón”.



