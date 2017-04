Ricardo Gareca y su futuro en la Selección Peruana: esto dijo el DT de la bicolor

La Selección Peruana sigue con vida en las Eliminatorias y por esta razón mucha gente pide la continuidad de Ricardo Gareca. El DT se pronunció sobre la posibilidad de permanecer al frente de la bicolor.

"Ahora lo único que tengo como obsesión es Bolivia. No puedo vislumbrar nada. Nadie me propuso seguir, ellos (los dirigentes) saben que lo único que quiero es estar enfocado. Hablar de futuro es desenfocarme. Lo único que sé es que mi objetivo es inmediato", afirmó en CMD.

Ricardo Gareca: "Raúl Ruidíaz es el suplente natural de Paolo Guerrero en la actualidad"

La intención de Edwin Oviedo es aportar por la permanencia del DT argentino, pero la decisión tendrá que esperar hasta el final de la Eliminatoria, a pedido del entrenador de la bicolor.

Ricardo Gareca también habló del camino que le queda por recorrer a la Selección Peruana ante Bolivia, Ecuador, Argentina y Colombia.

"Nosotros estamos bien, a la gente le quiero transmitir eso con fundamento. No como una simple declaración. Esta es una Selección Peruana que está creciendo y en este tramo final una Selección que crece es lo ideal. Tenemos posibilidades concretas y reales y me aferro de eso. Dependemos de nosotros no de otros rivales", afirmó.

