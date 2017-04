“Todos tienen la puertas abiertas de la Selección Peruana”. Es el discurso que repite y profesa Ricardo Gareca, desde que se puso por primera vez el buzo blanquirrojo. Y bajo esa especie de eslogan, ‘El Tigre’ no le ha tirado el madero en la cara a Gianluca Lapadula, que optó por jugar en la Selección de Italia, a pesar del interés del cuadro nacional. Y claro, al futbolista de padres peruanos se le vuelve a abrir las arcas del equipo peruano, según declaró el mismo DT argentino.



"Siempre está a tiempo de cambiar de opinión, si desea, porque es un jugador importante y todos los jugadores importantes que tengan la intención de jugar por la Selección nacional me parece que es bueno", aseguró a RPP Ricardo Gareca sobre el polémico caso Gianluca Lapadula.



(Foto: Agencias) (Foto: Agencias)

Actualmente, Gianluca juega en el poderoso AC Milan, pero todavía no se consolida en el equipo titular de Vincenzo Montella. El italiano solo ha marcado 5 goles en su nueva etapa, luego de ser artillero del Pescara con 30 tantos.



"Es un jugador bárbaro que nos habría gustado tener. Son decisiones personales. Es italiano, nacido allá. Él nos contó que no conocía nada de Perú, que lo iba a pensar, entonces era predecible y está dentro de lo razonable la respuesta que me dio", agregó Ricardo Gareca, en el marco de la visita que realizó a Pescara hace varios meses para determinar el interés del futbolista para ser convocado a la Selección Peruana.



¿Lapadula aún puede jugar por Perú? Sí. El delantero de 27 años de edad aún no debuta oficialmente con los ‘Azzurri’. En esa línea, cabe resaltar que el italiano manifestó hace unos días que “salió ganando” al rechazar la propuesta de la ‘bicolor’, porque “decidió creer en lo que podría parecer imposible”: ser convocado a la Selección de Italia.

Selección Peruana: Paolo Guerrero será entrevistado por Zico, máximo ídolo de Flamengo, en su canal de Youtube

Selección Peruana: Paolo Guerrero será entrevistado por Zico, máximo ídolo de Flamengo, en su canal de Youtube

LEE ADEMÁS...