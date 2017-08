Ricardo Gareca sobre Jefferson Farfán: "Es uno de los mejores momentos en el que me ha tocado tenerlo"

No confirmó que será titular, pero sí confesó que es uno de los mejores momentos en el que le tocará dirigirlo. Ricardo Gareca habló de la vuelta de Jefferson Farfán a la Selección Peruana y los cambios positivos que ha notado en él. Además, su continuidad en Rusia lo deja muy tranquilo al entrenador de la bicolor.

"Es uno de los mejores momentos en el que me ha tocado tenerlo. En estos dos años largos que tengo, lo he notado muy tranquilo, con mucha calma de estar en el grupo y y muy deseoso de integrar nuevamente la selección. Esa es la sensación que me dejó en estos días".

Ricardo Gareca sobre el TAS: "Seguimos igual, tenemos los mismos puntos, no cambia nada"



"No puedo decir si estará del arranque, pero sí las ganas de jugar el deseo de nuevamente haber sido llamado a la selección y que está tranquilo en todo aspecto", señaló el entrenador de la Selección Peruana.

El entrenador de la bicolor señaló que en la interna de la Selección Peruana están "conscientes de la gran responsabilidad que hay por delante y conscientes de lo mucho que hay en juego. Tenemos el partido más difícil porque no hay más difícil que el próximo que vamos a jugar".

