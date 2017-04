Ricardo Gareca: "Raúl Ruidíaz es el suplente natural de Paolo Guerrero en la actualidad"

Paolo Guerrero será el gran ausente ante Bolivia y Ricardo Gareca tiene que elegir al jugador que lo reemplazará. El técnico de la Selección Peruana no puede afirmar todavía quién jugará pero dijo que en la actualidad Raúl Ruidíaz es el suplente natural del 'Depredador'.

"Raúl es un jugador muy importante por lo que viene haciendo. Hoy está, ante cualquier inconveniente, allí, es el suplente natural de Guerrero. Pero no me puedo adelantar y no puedo decir quién va a jugar ante Bolivia porque faltan 5 meses y tenemos que ir observando", dijo en CMD.

Selección Peruana: ¿Raúl Ruidíaz debe reemplazar a Paolo Guerrero ante Bolivia?

El DT de la Selección Peruana añadió que la 'Pulga' no tendría ningún problema en ocupar el puesto del 'Depredador': "Lo importante es que esté acompañado, que se pise el área, que haya opciones de pase y no va a tener problemas".

JEFFERSON FARFÁN ES UN ÍDOLO

La presencia de Jefferson Farfán podría ser una posibilidad para el DT de la bicolor, siempre y cuando cumpla con algunos requisitos.

"Lo que uno está esperando es que tenga una continuidad. Es un ídolo nacional y a los ídolos todo el mundo los pide, pero tenemos otra obligación que es la de analizar cómo viene el jugador, no es todo tan sencillo porque reaparece un jugador ya está", dijo.

El DT de la Selección Peruana explicó que hay todo un proceso que consiste en analizar un contexto y ver que el jugador tenga una continuidad importante.

GUERRERO ENTRE LOS MEJORES DEL MUNDO

Ricardo Gareca no dudó en elogiar a Paolo Guerrero sin dejar de señalar que la Selección Peruana está preparada para cubrir su ausencia. "Tenemos la tranquilidad que en la medida que falte alguno, los que lo van a reemplazar lo harán con todas las ganas", dijo.

"Paolo Guerrero es de los mejores delanteros del mundo yo tengo una admiración especial por él. Es un jugador que en todo momento vive el partido, ama a su país, vive para su país. Puede estar con problemas dentro del campo, con dolores, pero jamás te va a pedir un cambio. El asume dentro del campo ese rol. Lo veo muy comprometido", afirmó.

