Ricardo Gareca: "La Selección Peruana no debe permitir algo que nos debilite"

El técnico de la Selección Peruana afirmó que nunca ha dejado de creer en sus jugadores pero dijo que hay cuestiones que sucedieron en el equipo y que no deben suceder más. Ricardo Gareca señaló que el compromiso con la bicolor debe ser cada vez mayor.

"La Selección Peruana no debe permitir que algo que nos debilite. Nosotros tenemos que potenciarnos más como Selección. El compromiso cada vez tiene que ser mayor. Todo jugador que venga tiene que estar fortalecido", dijo el entrenador en entrevista con Movistar Deportes.

"Nunca dejé de creer en los jugadores, puedo decirles que por ahí no hemos citado a determinados jugadores que no tenían una determinada continuidad. Hemos analizado profundamente y han sucedido determinadas cuestiones y basta, no queremos que sucedan más", dijo el DT.



"Estamos esperando que muchos jugadores se repongan, que vuelvan a tener un determinado nivel. No pasa por dejar de creer, pasa que en la Selección Peruana no pueden ocurrir determinadas cuestiones. Esto no se debe volver a repetir más, puedo decir eso, pero no dejar de creer en el jugador", añadió.

Ricardo Gareca afirmó que percibe el interés de los jugadores por regresar a la bicolor y dijo que eso lo pone contento. "Ojalá que algunos muchachos puedan tener la posibilidad. Nadie tiene las puertas cerradas. Dependerá de cada muchacho y de cada jugador, del interés que muestren y cómo se muevan en todo aspecto", comentó.

Además el técnico de la Selección Peruana se negó a especular con los puntos en disputa en los cuatro partidos que le restan la la bicolor (Bolivia, Ecuador, Argentina y Colombia). "Son tres puntos por partido ganado y solo nos enfocamos en los partidos ganados. Lo que nos interesa es ganar", señaló.



"Lo más difícil que tenemos Nosotros es Bolivia, porque es el primer partido que tenemos que jugar. Bolivia puede neutralizar a cualquier selección. Lo importante es poder quebrar ese cerrojo o planteamiento táctico que te puedan hacer.", dijo.

El DT también habló del jugador que reemplazará a Paolo Guerrero ante Bolivia pero todavía no dio un nombre. "El reemplazante de Guerrero jugará porque nosotros estamos convencidos", dijo.

