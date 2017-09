Roberto Chale sobre el partido ante Argentina: "Hay que volverlos locos"

Por Jesús Mestas Wong

lmestas@depor.pe



Roberto Chale sigue siendo el mismo. El tipo pícaro y palomilla que le ganó el partido a la enfermedad y sigue vigente, justo ahora que la bicolor irá a La Bombonera (como en 1969) para dar un paso decisivo en su intento de ir al Mundial de Rusia 2018.

Es el mismo Roberto al que llamaron el ‘Niño Terrible’, luego de ponerle la pelota en la cabeza a Carlos Rulli, desatando la bronca de los más de 50 mil hinchas argentinos en el mítico estadio boquense.

Se repite la historia, como hace 48 años. ¿La podemos hacer en la Bombonera?

Sí, puede pasar lo mismo. Este momento se asemeja mucho al que vivimos en el ‘69: el grupo está muy unido, tiene buenos jugadores, con picardía, y que juegan a ras del piso. Claro que podemos clasificar.

No será fácil, por el rival y la cancha. ¿Cómo fue ese partido del ‘69?

Se vive un ambiente similar. La cancha es fregada. Por la presión, tiembla la tribuna. Ese día nos llovieron botellazos y monedas, pero había que poner cara de malo.

Ahora seguro no pasará eso.Pero hay que ser ‘guapo’ para jugar en la Bombonera.

Lo dices por el pelotazo a Rulli. Te voy a contar. Esa vez no había pizarras, el DT hablaba uno por uno. Didí me dio una orden: “Haz lo que quieras en la cancha: huachas, paredes, sombreros. Eres libre. Había que volverlos locos y se me salió el barrio. A mí nadie me mandó eso, pero le puse la pelota en la cabeza a Rulli, a quien conocía porque lo enfrenté con la ‘U’ en la Libertadores del ‘67. Y sabía que Perfumo era bravo, pero no aflojé.

Roberto Chale recordó sus travesuras en La Bombonera

Y levantaste a todo el estadio con esa criollada.

Había que botar el miedo y terminar el primer tiempo 0-0. Y eso pasó. En la segunda parte había que aguantar. No sé si Didí le mandó a romperse el short a ‘Perico’ León, pero sirvió. Después ‘Cachito’ Ramírez se destapó.

¿Le ves ‘barrio’ al equipo de Gareca para acercanos al Mundial en la Boca?

Puede pasar lo mismo. Tiene que aflorar la raza peruana y tener barrio. Salir a jugarse todo y dejar la vida, sin miedo. Somos iguales en la cancha. Ya saben lo que tienen que hacer. El jugador recibe las indicaciones y tiene que poner valentía, temperamento y actitud para salir adelante. Sacar el barrio y poner huevos. Los mismos jugadores argentinos le temen a este equipo. Con fútbol hay que volverlos locos en la cancha, y creérnosla.

“Ellos son ‘troncos’

Argentina no te ganó como jugador ni cómo DT, y casi lo dejas sin Mundial en el ‘85.

Bilardo no pudo conmigo. Algo tenemos los peruanos que le hace daño a los argentinos: nuestra quimba y buen fútbol. Son ‘troncos’. Les cuesta marcar al habilidoso. Con ese fútbol que tenemos hay que volveros locos. El equipo tiene eso, con ‘Orejas’ Flores, que aprovechó mis consejos y le pega de fuera del área. Gareca recuperó la esencia del fútbol peruano. Eso nos hace un rival difícil para cualquiera.

La historia dice que 'Perico' se rompió el short para hacer tiempo. La historia dice que 'Perico' se rompió el short para hacer tiempo. La historia dice que 'Perico' se rompió el short para hacer tiempo.

Así como ‘secaste’ a Maradona, ¿le recomiendas a Gareca marcar a Messi?

Perdón, no tengo nada que recomendarle a Ricardo (Gareca). Está haciendo un buen trabajo. Conoce muy bien el fútbol argentino y sabrá como hacerle daño a ellos para ganar y llevarnos al Mundial.

¿Qué le dijiste a Luis Reyna para que desapareciera a Diego Maradona ?

Eso nadie lo sabe. En las prácticas, previo al partido con Argentina, le dije a Uribe que haciera lo mismo que Maradona. Y le órdene a Lucho (Reyna) que lo marcara. La hizo bien y se quedó ahí. Además, le dije que con barrio y maña tenía que sacarlo del partido. Pero abusó, porque allá tampoco apareció. Lo siguió hasta el baño (risas).

No me respondiste: ¿clasificamos al Mundial?

Se está repitiendo la historia. Todo esta igualito y tenemos cómo hacerlo.

Sí, el 5 de octubre se repetirá la historia. Pasaron 48 años de aquella tarde, en que con goles de ‘Cachito’ Ramírez empatamos con Argentina 2-2 y clasificamos al Mundial de México ’70. Roberto Chale está seguro de que este equipo dará esa gran alegría a todo el Perú.

¿Cómo fue esa Eliminatoria?

Argentina, Bolivia y Perú conformaban uno de los tres grupos de aquella Eliminatoria de Sudamérica. Solo uno podía obtener el boleto a México 1970. Perú ganó sus dos partidos en casa y perdió en La Paz. Por eso, con el empate en la Bombonera le bastó para clasificar. Argentina perdió sus dos primeros partidos, ambos de visita. Luego le ganó a Bolivia, pero no pudo ante la bicolor. Si los ‘ches’ ganaban ese 31 de agosto, forzaban una definición en sede neutra con Perú. La rojiblanca fue líder con cinco puntos, seguida por Bolivia con cuatro. Argentina quedó última con tres. En esa época, un triunfo te daba solo dos unidades.

El Secreto de 'Didí'

Roberto Chale Roberto Chale Roberto Chale

Waldir Pereira, Didí, técnico de la selección en 1969, era ‘cabulero’. El 31 de agosto de 1969, antes de salir a la cancha, sacó de sus bolsillos unas botellitas llenas de ‘huayruros’, uno para cada jugador, en señal de buena suerte. Y esto pasó: “El profesor era un libro abierto, me dejaba ser en la cancha. Antes del partido sacó esos ‘huayruros’ y yo puse la mano primero. Me dijo que nunca había perdido una final y, como yo lo adelanté, le dije no soy ‘salao’, conmigo vas al Mundial. Y lo cumplí”.