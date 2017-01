Roberto Mosquera aseguró sentirse más valorado fuera del Perú

Roberto Mosquera cargaba sobre sus hombros una cruz pesada luego de su polémica salida de Alianza Lima por encadenar malos resultados. El DT se refugió en su familia, se capacitó y su verbo exagerado desapareció de la prensa deportiva unos meses. Hoy, sin embargo, el estratega ha decidido romper su silencio de una vez por todas. Total, ya está lejos del Perú y de sus críticos.



El técnico de Wilstermann aseguró sentirse valorado en Bolivia, debido a su “buen trabajo” como técnico en los últimos años, en los que consiguió clasificar a torneos internacionales, entre Copa Libertadores y Copa Sudamericana.



Según Roberto Mosquera, en Bolivia se encontró “con una valoración y respeto importante sobre nuestro trabajo como comando técnico los últimos 5 años, en el Perú, que fueron realmente buenos y me había olvidado. No quiere decir que no me valoren en un país”, según indica Radio Ovación.



Como si fuera poco, Roberto Mosquera aseveró que el despegue de su carrera es mérito también del comando técnico que lo ayuda. Ese mismo que lo llevó a la Selección Peruana y a un histórico como Alianza Lima, de donde fue destituido.



Roberto Mosquera alzó solo un título nacional con Sporting Cristal.

Por otro lado, Roberto Mosquera reveló cómo se concretó su fichaje a Wilstermann, que jugará la Copa Libertadores y podría chocar ante Melgar, Sporting Cristal, Universitario de Deportes y Deportivo Municipal.



“Internet dice de tu vida, obra y milagros. Saben más de mi vida que yo mismo, y luego preguntando a muchas personas en el Perú sobre mis trabajos los últimos 5 años. Y luego el termómetro FIFA, allí está el pasar de cada DT”, agregó Roberto Mosquera.



Finalmente, el ex técnico de Sporting Cristal se dio tiempo para hablar de la eliminación temprana de la Selección Peruana Sub 20 del Sudamericano de Ecuador.



“Existió un tiempo suficiente para armar una estructura mejor de lo que vimos. Muchas veces los entrenadores somos juzgados de diferentes maneras, a mí me gusta que me juzguen así como soy: El material humano en este momento no es el mejor, pero sabían muy bien todos a qué jugaban mis equipos”, concluyó Roberto Mosquera.



