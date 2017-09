Roberto Mosquera: "Ricardo Gareca dejó de lado a los jugadores que venían a vacacionar"

Duras palabras. Roberto Mosquera se mandó con todo y señaló lo que para él es una de las grandes razones por las que Ricardo Gareca está teniendo tanto éxito al mando de la Selección Peruana. El entrenador de Jorge Wilstermann destacó la valentía del 'Tigre'.

Para el ex técnico de Alianza Lima, Gareca se atrevió a dejar de lado a algunos jugadores que no tenían el suficiente compromiso con la blanquirroja y eso ahora le da resultados.

Somos más: Argentina aumentó número de entradas para la bicolor

"Él ha construido un nuevo Perú, con modernidad, ha encontrado los actores que tienen ilusión, y dejó algunos que ya venían en un halo vacacional para jugar en la selección. Eso ha hecho que el equipo vuelva a tener el respaldo de más de 30 millones de peruanos", comentó Mosquera en Fox Sports.

"Me encanta el momento de Ricardo, porque ha hecho las cosas bien, porque es un muy buen entrenador, es una excelente persona. Me gusta que le vaya bien, me encanta que pueda revertir un momento que no comenzó así", agregó.

Ojo con el 'Tigre': reacciones en Argentina tras la convocatoria

Ricardo Gareca está a dos partidos de clasificar a Perú al mundial de Rusia 2018 y varios entrenadores se rinden ante él. La próxima prueba de la bicolor será derrotar a Argentina en La Bombonera.

NO DEJES DE LEER