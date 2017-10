Roberto Palacios: "Perú o Chile, uno de los dos será eliminado"

Ganarle a Argentina en La Bombonera es una hazaña con la que soñamos todos, pero en la que no todos creen. Al menos no al 100%. Para Roberto Palacios, por ejemplo, será muy complicado dejar al equipo de Messi fuera de Rusia. Para él la cosa es más cerrada y el último boleto se lo pelearán la Selección Peruana y Chile.

El ex referente de la bicolor atendió al medio CDF de Chile y ahí confesó que a pesar de tener toda la expectativa, para él Argentina irá de todas formas y ese último cupo quedará para el mejor de los equipos que disputan el 'Clásico del Pacífico'.

Medio chileno afirma que Perú quedará en este puesto al final

"Me parece que irán Brasil, después Uruguay y Colombia que están en buena posición, y luego Argentina. Entre Perú y Chile sale el repechaje. Uno de los dos se va a quedar fuera", dijo el 'Chorrillano'.

Al ser consultado por el momento de la 'Roja', el ex Cristal aseguró que "Le hizo un partidazo a Alemania en Confederaciones y perdió por un error puntual. Es raro que no haya podido encontrar ese mismo nivel en las Eliminatorias. Pero para Chile no está nada perdido, si le gana a Ecuador se mete otra vez".

El pedido de la hinchada a la FPF tras agotarse las entradas para el partido

Por último, Roberto Palacios dijo que espera no pase nada extraño en estas dos últimas e intensas jornadas. "A esta altura se hablan muchas cosas, como de los incentivos o de los arbitrajes. Esperemos que no pase nada raro en el camino", culminó.

NO DEJES DE LEER