Rodrigo Cuba contó cómo recibió su tardía convocatoria: "No me lo imaginé, estoy muy feliz"

Rodrigo Cuba se convirtió en el último convocado de Ricardo Gareca para los partidos de la Selección Peruana ante Bolivia y Ecuador por Eliminatorias. El lateral derecho de Deportivo Municipal peleará el puesto con Luis Advíncula para el choque ante los 'antiplánicos' debido a que Aldo Corzo está suspendido.

► Perú vs. Bolivia: día, hora y canal del partido por la fecha 15 de las Eliminatorias a Rusia 2018

"Si bien es cierto que el llamado fue un poco tarde, estoy muy contento de estar acá y feliz de poder darme al máximo. Considero que me agarra en un buen momento, tanto en lo personal como en lo laboral", comentó para la prensa tras el primer entrenamiento de la bicolor en la Videna.

Rodrigo Cuba contó cómo se enteró de su llamado a la Selección Peruana: "Estaba en mi casa en familia conversando en la noche y justo me llamaron. Feliz, es una noticia que nos alegró a todos". Y agregó: "No me lo imaginé, pero sabía que si no era ahora, podía ser más adelante".

El defensa también reveló lo que les dijo Ricardo Gareca en su primera charla: "Nos ha dicho que entrenemos bien, que esto es una familia y nos sintamos parte de".

Además, recordó que ya había sido llamado a la Selección Peruana en 2014 para los amistosos ante Paraguay con Pablo Bengoechea como técnico. "Ahora tengo un poco más de experiencia", finalizó.



► Selección Peruana: las imágenes del primer entrenamiento para los choques ante Bolivia y Ecuador [FOTOS]