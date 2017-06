Sebastián Abreu explicó las virtudes de Paolo Guerrero y su traspaso frustado al Fútbol Peruano

Washington Sebastián Abreu tiene 40 años y no le intimida el retiro. En Río de Janeiro encontró su vigésima tercera oportunidad de vestir la camiseta de un equipo de fútbol a nivel profesional (Bangu). Sin embargo, ninguna lo hizo tan feliz como la celeste de Uruguay, con la que supo darle una enorme en el penal pinchado ante Ghana que definió el pase a las 'semis' del Mundial de Sudáfrica 2010.



Lejos de formar parte del elenco de Tabárez, Abreu sigue todos los días a sus compañeros. Sin embargo, también aprovecha en ver las virtudes del rival de turno, en este caso Perú. Y es que en la misma ciudad en la que se encuentra, siempre ve a un hincha del Flamengo caminando por las calles con el número '9' de Paolo Guerrero en la espalda.

El delantero que llevó la número '13' por muchos años con la 'Celeste' conversó con Depor sobre el partido entre Perú y Uruguay, el presente de Guerrero y hasta se animó a recordar la oferta que tuvo del fútbol peruano que no llegó a concretarse.

¿Qué expectativa tienes para el duelo de esta noche?

Perú se está jugando su última oportunidad, mientras que Uruguay está bien posicionado en la tabla de Eliminatorias. Si la 'Celeste' suma un punto, seguiría estando bien y dependiendo de sí mismo. Y a Perú lo dejaría sin chances de clasificar. El aspecto psicológico de necesidades jugará a favor de nosotros.

¿Por qué?

Porque las necesidades de ganar las tiene Perú para tener un poco de posibilidades. Uruguay, en ese aspecto, puede jugarle a favor conforme vayan pasando los minutos. Así podría sacar provecho de ellos.

¿Cuánto influye el 4-1 recibido en casa ante Brasil la fecha pasada? ¿Genera presión por parte de la hinchada?

No creo, porque Uruguay no tiene presión. Está segundo en la tabla de posiciones y de sumar puntos se acomodaría mejor, a pocas fechas de terminar el proceso de Eliminatorias. Ese aspecto psicológico que te comento podrá ser importante.



Le anotaste un gol a Perú hace algunos años, ¿lo recuerdas?

Fue en el 6-0 en el Centenario. Me tocó hacer el sexto tanto en un partido en el que se notó una marcada diferencia en el aspecto futbolístico. No obstante, Perú siempre se mostró como un equipo con buen trato de balón y jugando al contraataque.

Abreu y Zambrano disputando el balón en el Monumental (Getty Images) Abreu y Zambrano disputando el balón en el Monumental (Getty Images)

Para algunos sectores de la prensa, Uruguay es el favorito para el partido de esta noche. ¿Compartes la idea?

No. Favorito no es. Que tiene posibilidades de ganar claro que sí. Pero ¿favorito? no lo creo.

Actualmente estás en Río de Janeiro jugando por Bangu y debes ser testigo del 'efecto Guerrero' en Flamengo. ¿Qué decir del '9' de Perú?

Siempre es bueno como extranjero llegar a un club importante de un país como Brasil que ha tenido los mejores delanteros del mundo. Él (Guerrero) llegó y se convirtió en un referente. Es un jugador que marca la diferencia y debe ser motivante para él.



Muchos consideran que está al nivel de Suárez y otros grandes '9' de Sudamérica...

Paolo es un excelente centrodelantero. Sin lugar a dudas hay que tenerle mucho cuidado porque con poco espacio te genera muchos inconvenientes. Tiene ese olfato de goleador que genera daño a cualquier selección.

Paolo Guerrero está valorizado en 4 millones de euros. Paolo Guerrero es uno de los mejores delanteros del Fútbol Brasileño (AFP)

En Uruguay se ve un proceso de largo tiempo con Tabárez y con una renovación de equipo a grandes rasgos. ¿Qué tan influyente es eso en una selección?

Lo que juega a favor de un seleccionado nacional siempre será la continuidad de un entrenador. Eso es seguro. Los recambios no sé si serán buenos o malos en Perú. Lo que puedo asegurar es que la continuidad de un entrenador y sobre todo en una selección siemrpe es muy importante.

Siendo un 'trotamundos' por haber jugado en 23 equipos, ¿por qué nunca te animaste a venir al Perú?

Tuve la posibilidad de ir a jugar a César Vallejo hace como dos años, pero después no se pudo cerrar y quedó esa chance sin poder cumplirse. Hubiera sido una experiencia linda estar en el fútbol peruano para mí.

¿Y te gustaría llegar?

Perú es un lugar que interpreto que sería muy lindo de ir para aprender los conceptos del buen trato de pelota y la posesión de balón. Poder vivir una experiencia en carne propia en el mismo país, siempre te deja sensaciones positivas.

Con 40 años y estando más cerca del retiro, prácticamente descartarías venir en algún momento...

No, yo no descarto nada. Imagínate que con 40 años me llamaron para jugar en el campeonato Carioca acá en Brasil y tener que enfrentar a Flamengo, Fluminense, Botafogo o Vasco da Gama. Mientras te sientas bien, que el resto te va bien y que puedas ser productivo hay que seguir intentándolo. Y no descarto jugar porque las condiciones se me están dando para mantenerme en el fútbol.

TE PUEDE INTERESAR

►Selección Peruana: Nolberto Solano revivió gol contra Uruguay en el Centenario de 2004



Nolberto Solano

NO DEJES DE LEER