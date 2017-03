Selección Peruana: 3 opciones para reemplazar a Christian Ramos ante Uruguay

Los venezolanos Josef Martínez, Salomón Rondón y Rómulo Otero nos dieron más de un dolor de cabeza. Y uno de los que más sufrió fue Christian Ramos. El defensa de la Selección Peruana padeció su falta de continuidad en Emelec.

A la 'Sombra' le costó complemetarse con el ‘Mudo’ Rodríguez. Cometió muchas faltas –cuatro en total– y errores que pudieron costar caro.

Eso sí, en el segundo tiempo mejoró. Lo malo fue que sobre el final del primer tiempo, Christian Ramos se ganó la amarilla. Fue su segunda en estas Eliminatorias y, por ello, se perderá el duelo de la Selección Peruana ante Uruguay, que se jugará este martes en el Nacional.

¿Quién lo reemplaza?

El ‘Tigre’ Gareca tendrá cuatro días para denir quién será su reemplazante ante los charrúas. Miguel Araujo es la primera opción. Sin embargo, no se puede descartar a Luis Abram y Anderson Santamaría.

Ramos no tuvo una buena noche y la amarilla le costará no marcar a Luis Suárez y Edison Cavani. Esperemos que la Selección Peruana no lo extrañe.

