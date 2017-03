Selección Peruana: las 5 claves para conseguir un triunfo ante Uruguay

Esta es la última chance de seguir con el sueño de Rusia 2018. Y es que la Selección Peruana chocará ante uno de los rivales más duros de toda la Eliminatoria: Uruguay. El equipo comandado por Óscar Washington Tabárez saldrá en búsqueda de los 3 puntos que los acerque más a la contienda mundialista del próximo año. Sin embargo, los de Gareca tienen que saber paralizarlos.

¿Cómo? Esa es la gran pregunta que se viene realizando el hincha de a pie y que todavía no encuentra respuesta. Hace aproximadamente 4 años, la misma selección vino y ganó 1-2 con una excelente actuación de Luis Suárez, quien fabricó un penal y anotó un golazo. Ahora, la historia debe ser otra.

Por ello, Depor elabora 4 claves para que la Selección Peruana pueda conseguir los 3 puntos ante Uruguay en el Estadio Nacional. ¿Hace cuánto no sucede eso? Pues, desde las Eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010 con anotación de Hernán Rengifo.

1) Imponer nuestro estilo

Es clave que la Selección Peruana juegue a lo que sabe. Que el determinante sea nuestra forma de elaborar el juego y no estar preocupados de lo que Uruguay. Ojo, esto no quiere decir que Gareca no tome en cuenta las virtudes del rival, sino que el ritmo del partido pase por lo que Edison Flores, Christian Cueva y André Carrillo.

Selección Peruana André Carrrillo jugó un gran partido ante Venezuela (Agencias)

La bicolor necesitará repetir grandes actuaciones como las que realizó contra Paraguay en Asunción y pasajes del duelo ante Argentina en Lima. Será primordial tener la pelota al ras del piso y generar acciones tanto por el centro como por las bandas.

2) No abusar del recurso del pelotazo a Paolo Guerrero

Una constante que ha utilizado la Selección Peruana durante pasajes de la Eliminatoria ha sido siempre buscar el 'pecho' de Guerrero. Su buen juego aéreo siempre termina siendo un recurso muy utilizado, pero ante zagueros fuertes como los uruguayos puede generar un exceso de choque físico.

Selección Peruana Paolo Guerrero es el goleador de la Selección Peruana (AFP)

Guerrero está acostumbrado a disputar partidos ante defensores fuertes y en este caso no sería la excepción: Godín y Coates se perfilan como los titulares y, para ello, se necesitará el máximo nivel de concentración del 'Depredador'.

3) Aprovechar las situaciones de gol que se tienen al máximo

Ante Venezuela en Maturín se generó hasta 8 ocasiones de gol claras. Y en un partido de máxima exigencia se deben anotar en las pocas chances que se tiene. Si Cueva, Paolo o hasta Rodríguez cuentan con alguna chance, esta debe ser capitalizada. Si se perdona una, Suárez y Cavani no lo harán.



4) El talentoso lo tiene Perú: Christian Cueva

Uruguay sufre mucho cuando lo encara un futbolista libre y con talento para el amague y el pase entre líneas. Esa descripción pertenece a Christian Cueva que jugará su partido más importante ante Uruguay y tiene que sacar a relucir su gran capacidad para el toque corto y la alimentación a los jugadores por las bandas.

Selección Peruana: Gonzalo Núñez se 'volvió loco' tras el gol fallado por Christian Cueva [VIDEO] Christian Cueva será el '10' de la bicolor ante Uruguay (Getty Images)

Además, por momentos del partido, Christian Cueva podría pasar hasta de extremo y plantear diagonales que le hacen mucho daño a Uruguay. Neymar lo hizo en Montevideo y se llevó un golazo a su cuenta personal.

5) La defensa y el arco debe estar en un partido 10 puntos

La necesidad de máxima concentración debe llevar a los defensores a jugar su mejor partido. De hecho, ante Uruguay, la línea de atrás debe jugar su mejor partido y el portero debe ser 'salvador'. Son estos los juegos en los que millones estarán viéndolos.

