Selección Peruana: 5 claves para valorar de su buen momento en las Eliminatorias Rusia 2018

A lo largo de las Eliminatorias, Perú no solo peleó punto a punto con sus rivales, sino también contra sus propias limitaciones, rompió las estadísticas en contra y, ante todo, aprendió de los tropiezos que cometió al inicio. Ahora, los de Gareca no saben lo que es perder hace 4 partidos oficiales, y convencidos lo quieren ganar todo para sellar el pasaporte a Rusia.

1. Goles a favor

Es la razón de su cuarto puesto, y lo justifica con números. Son 26 tantos a favor en 16 partidos jugados; algo que ni la Argentina de Messi (16), ni el Chile (24) de Alexis Sánchez lograron en lo que va de las Eliminatorias.

A esto hay que sumarle el momento individual de Paolo Guerrero (5 tantos), Edison Flores (5) y, Christian Cueva (4), quienes figuran en la tabla de goleadores. Ojo, pero cuando no estaban ellos, aparecía el empuje de todos, como el de Renato Tapia para la victoria agónica contra Ecuador en Lima o como el de Christian Ramos para el triunfo histórico en Asunción ante Paraguay.

2. Aprovechó cualidades

Ya no hablemos de los que no están. Porque si Gareca no los convocó fue por un simple hecho: aprovechó las cualidades de un universo limitado de futbolistas con buen pie, pero resistidos en su momento, como Christian Cueva, André Carrillo, Paolo Hurtado o Miguel Trauco. Claro, cambió la eternidad de los convocados por mérito a una continuidad y, sobre todo, por paladar.

(Foto: Fernando Sangama) (Foto: Fernando Sangama) depor

De hecho, el ‘Tigre’ murió por todos ellos y también le aportó su visión estratégica. Hizo de Yoshimar Yotun un volante con salida limpia y lo sacó de su habitual sector izquierdo, donde parecía destinado a transitar de defensa a ataque para solo tirar centros a los de arriba. Es decir, ‘Yoshi’ dejó de ser el eterno lateral y ahora, como oficio, se comparte los tiros libres con Kaká en Orlando City.

3. Envión del TAS

No nos podemos embriagar con tanto triunfalismo. Porque ante todo debemos aceptar que, independientemente de la legitimidad que exige ceñirse a las reglas del juego, la resolución del TAS a favor de Perú fue una inyección anímica en un momento delicado para la ‘bicolor’, que no conocía lo que era ganar en la altura de La Paz a Bolivia y, sobre todo, previamente arrastraba la deuda de ceder puntos de local ante Colombia, Chile y Venezuela.

4. Pocos goles en los primeros minutos

En los 5 últimos partidos que disputó, Perú fue un equipo que se resistió a recibir goles en los primeros 20 minutos del juego. Ya sea de local o de visita. Es decir, Gareca corrigió esa pésima costumbre que lo llevó a tener un inicio tibio e hizo sólida la última línea, principalmente, con Alberto Rodríguez y Christian Ramos. Y cuando le tocó a Miguel Araujo, no lo hizo nada mal. Sacaron de todo, junto a Aldo Corzo, y apoyado por la solidaridad de Tapia.

(Foto: Francisco Neyra) (Foto: Francisco Neyra) depor

5. Mal momento de otras selecciones

Golpeó en los momentos precisos. Cuando sus rivales llegan heridos al choque, Perú aprovechó. A Uruguay no lo dejó levantarse de dos derrotas encadenadas previamente ante Brasil y Chile. A Bolivia, que se la tenía jurada, le sacó una victoria importante en Lima. Y no dejó que el gigante Ecuador despertara de tres derrotas seguidas.

Perú está a un paso de clasificar al Mundial de Rusia. Pensar en un quinto lugar es conformismo puro, porque no es utópico que saque un buen resultado en su visita a Argentina, un rival hoy irregular, que sacó de la cita en México 70.

Te lo mereces: Paolo Hurtado fue sorprendido por Federico Salazar [VIDEO]