Selección Peruana: Anderson Santamaría detalló las indicaciones de Gareca en defensa

La Selección Peruana sigue con los entrenamientos con miras a los choques ante Bolivia y Ecuador por Eliminatorias Rusia 2018. En el cuarto día, Anderson Santamaría detalló las indicaciones que reciben de Ricardo Gareca en los trabajos defensivos.

"Hoy (jueves) se trabajó lo que es pelota parada porque debemos mejorar en ese tema. El profe nos pide no rechazar el balón, siempre salir jugando, al menos que haya una situación extrema. Tener precauciones en la línea de fondo. Trabajamos la marca en ataque porque ellos tienen delanteros muy rápidos y peligrosos", explicó para la prensa.

Por otro lado, Santamaría aseguró que espera poder debutar con la Selección Peruana en las Eliminatorias, ya que solo ha tenido minutos en un amistoso. "Él profesor me pide paciencia, me dice que la oportunidad se me dará. Ya me tocó antes jugar unos minutos y me sentí cómodo como central".

Agregó: "Es importante para mí ser nuevamente convocado a la Selección Peruana. Es otra oportunidad que se me brinda. Me hace sentir bien ser parte del proceso. Me motiva. Trabajo todos los días de la misma manera para seguir mejorando. Siempre estoy esperando la oportunidad y preparado para cuando me toque".

