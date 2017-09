Selección Peruana: "La Argentina no pudo imponer a sus preferidos", según el diario La Nación

Tras confirmarse la designación del brasileño Wilton Sampaio como el árbitro del partido entre Perú y Argentina, por las Eliminatorias a Rusia 2018, la reacciones de ambos lados no se hizo esperar.

Así tenemos que el diario La Nación afirmó que "Argentina no pudo imponer a sus preferidos". Y, aseguran que no cayó nada bien en la interna de la AFA. "Es probable que los dirigentes argentinos no estén contentos con esta decisión; desde hacía varias semanas, estaban luchando por conseguir un árbitro uruguayo o boliviano".

"Los cuatro candidatos de la AFA fueron: Daniel Fedorczuk y Andrés Cunha, de Uruguay, o Gery Vargas y Raúl Orosco, de Bolivia", reza en uno de sus párrafos.

Así informó La Nación

La otra cara fue el diario Olé que informó: "En Perú festejan por el árbitro", y recuerdan que el juez brasileño dirigió la final del Sudamericano Sub 15 en 2003, donde la Selección Peruana salió campeón al ganarle 1-0 a Colombia.

Pero el CV de Wilton Sampaio va más allá. Es verdad, que será la primera vez que nos va dirigir en las presentes Eliminatorias pero ha dirigido otros encuentros sobre todo a Colombia.

Perú vs. Argentina se jugará el próximo 5 de octubre en La Bombonera.

Eliminatorias Rusia 2018

Fecha 5 Bolivia 2-3 Colombia 4 amarilllas 3 – 1

Fecha 8 Uruguay 4-0 Paraguay 3 amarillas 2 - 1

Fecha 11 Colombia 0-0 Chile 4 amarillas 2 - 2

Fecha 15 Venezuela 0-0 Colombia 3 amarillas 2 - 1

Copa América 2016

Fecha 1 México 2-0 Jamaica 1 amarilla - - 1

Y qué dicen en Perú

El presidente de la CONAR (Comisión Nacional de Árbitros), Víctor Rivera, se mostró conforme con la designación del juez brasileño. "Es una decisión muy transparente el elegir a cuatro árbitros brasileños de cinco partidos. Sampaio tiene una buena imagen a nivel nacional e internacional. Personalmente me quedo tranquilo con la designación de Sampaio", indicó en radio Ovación.