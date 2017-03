Selección Peruana arribó a Maturín en medio de una dura crisis

Con un clíma cálido, donde el calor no golpea como en otras épocas y en medio de una dura crisis que se vive en Venezuela, la Selección Peruana arribó a Maturín para el partido de este jueves ante la Vinotinto por las Eliminatorias Rusia 2018.

Pero mientras que la temperatura no es alta, la crisis social sí es dura. La bicolor ha tenido que llevar sus propias provisiones de agua, hidratantes, entre otras cosas, para no sufrir con la escasez que sufre el país llanero. Por ejemplo, este miércoles no hubo venta de gasolina en los grifos y para el día del partido, aseguran, no se venderá pan.

Pero en la logística de la Selección Peruana, esperan que nada de esos problemas afecten este jueves, día en que saldrán con todo al campo del Monumental de Maturín en pos de los tres puntos ante Venezuela, que son vitales en su camino hacia el Mundial.

Pero lejos de estos inconvenientes, la rojiblanca arribó sin ningún problema y de buen ánimo. La delegación encabezada por Ricardo Gareca se hospedará en el hotel La Cascada, ubicada a unos 20 minutos del estadio Monumental de Maturín.

