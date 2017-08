Bolivia reconoció la mala inscripción de Nelson Cabrera tras fallo del TAS

Bolivia reconoció como error propio la inclusión del defensa paraguayo naturalizado Nelson Cabrera, ante la Selección Peruana y Chile, tras conocerse el rechazo del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) a su recurso de apelación.

"Que hubo el problema, hubo, que hubo una irresponsabilidad de poner al jugador, hubo. Meterlo a jugar, a sabiendas que estaba incurriendo en una falta, es una irresponsabilidad y ahora desgraciadamente nuestro fútbol lo está pagando", afirmó el presidente interino de la Federación Boliviana de Fútbol, Carlos Ribera.

Bolivia derrotó en La Paz a la Selección Peruana en septiembre de 2016 por la fecha 7 de las Eliminatorias, y en la siguiente fecha consiguió un empate ante Chile en la ciudad de Santiago. Debido a la mala alineación de Nelson Cabrera, el equipo del altiplano perdió los puntos obtenidos.

"Meterlo a jugar, sabiendo que estaba incurriendo en una falta, es una irresponsabilidad y ahora desgraciadamente nuestro fútbol lo está pagando", añadió.

"El problema no es que si se dieron cuenta, el problema es que sabían y pese a eso lo hicieron jugar, se les advirtió que habían problemas, pero dijeron no, no creemos que se den cuenta", agregó el titular interino de la FBF.

La Selección Peruana enfrentará a Bolivia en el estadio Monumental el día 31 de agosto a las 9:15 de la noche por la fecha 15 de las Eliminatorias a Rusia 2018.

