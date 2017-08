A falta de dos semanas para que el duelo entre la Selección Peruana y Bolivia se desarrolle en el estadio Monumental, los ‘altiplánicos’, dirigidos por Mauricio Soria, oficializaron su lista de convocados, encabezado por el líder natural Marcelo Martins (Changchun Yatai) y Pablo Escobar (The Strongest).



En total, Bolivia convocó a 30 jugadores, los cuales se pondrán a la orden del DT Soria desde la próxima semana, con miras al duelo que protagonizarán ante la Selección Peruana, el cual se desarrollará el 31 de agosto desde las 9:15 p.m.

Por supuesto, para Ricardo Gareca, el duelo ante Bolivia será de vital importancia para mantener viva sus chances de llegar al Mundial de Rusia 2018. Un empate de local, complicaría el camino de la ‘bicolor’, que contará con Jefferson Farfán como novedad.

AQUÍ LA LISTA DE CONVOCADOS

ARQUEROS

1. Carlos Lampe (Huachipato de Chile)

2. Rubén Cordano (Blooming)

3. Romel Quiñonez (Oriente Petrolero)



LATERALES DERECHOS

4. Oscar Ribera (Bolívar)

5. Diego Bejarano (The Strongest)

6. José Sagredo (Blooming)

7. Jorge Flores (Bolívar)

8. Juan Pablo Aponte (Jorge Wilstermann)



DEFENSORES CENTRALES

9. Ronald Raldes (Bolívar)

10. Edward Zenteno (Jorge Wilstermann)

11. Gabriel Valverde (The Strongest)

12. Jordy Candilla (Sport Boys de Bolivia)

13. Luis Haquín (Oriente Petrolero)

14. Mario Cuéllar (Sport Boys de Bolivia)



VOLANTES DE CONTENCIÓN

15. Diego Wayar (The Strongest)

16. Christian Machado (Jorge Wilstermann)

17. Leonel Justiniano (Bolívar)

18. Moisés Villarroel (Oriente Petrolero)

19. José Vargas (Blooming)



VOLANTES MIXTOS

20. Raúl Castro (The Strongest)

21. Pablo Escobar (The Strongest)

22. Henry Vaca (The Strongest)

23. Jhasmani Campos (Bangkok Glass de Tailandia)



VOLANTES EXTREMOS

24. Alejandro Chumacero (The Strongest)

25. Juan Carlos Arce (Bolívar)

26. Luis Alí (Ponte Preta de Brasil)



DELANTEROS

27. Bruno Miranda (DC United de Estados Unidos)

28. Marcelo Martíns (Wuham Zall de China)

29. Gilbert Alvarez (Jorge Wilstermann)

30. Juan Eduardo Fierro (Bolívar)



