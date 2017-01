Selección Peruana: calendario de la bicolor en todas sus categorías

No solo la Selección Peruana absoluta tiene competencia el presente año. La Sub 20, Sub 17 y Sub 15 también harán lo suyo para buscar clasificar al Mundial de sus respectivas categorías. Al fin y al cabo, la bicolor irá en búsqueda de cumplir sus sueños en este 2017.

Por ello, Depor te facilita todos lo que necesitas saber del calendario de la blanquirroja en todas su categorías. Por ello, empezamos con el equipo de Ricardo Gareca, que no tiene mucho tiempo de descanso, ya que en marzo tiene que ponerse el chip de las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018.

ESTE ES EL FIXTURE QUE LE QUEDA A LA SELECCIÓN PERUANA DE MAYORES

ELIMINATORIAS RUSIA 2018 24/03/2017 Por confirmar Venezuela vs. Perú 28/03/2017 Lima Perú vs. Uruguay 01/09/2017 Lima Perú vs. Bolivia 05/09/2017 Quito Ecuador vs. Perú 06/10/2017 Buenos Aires Argentina vs. Perú 10/10/2017 Lima Perú vs. Colombia

La Selección Peruana Sub 20 será la primera en entrar en competencia. La bicolor, que es dirigida por Fernando Nogara, viajará este sábado a Ecuador para participar en el Sudamericano de la categoría.



Perú integra el grupo B junto a Argentina, Bolivia, Venezuela y Uruguay. La rojiblanca debutará ante la albiceleste, el próximo jueves 19 de enero en el estadio Olímpico de Ibarra.



Hace diez días, el DT dio a conocer la nómina de los 23 jugadores que tratarán de conseguir su clasificación al Mundial de Corea del Sur.

EL FIXTURE DE LA SELECCIÓN PERUANA SUB 20

SUDAMERICANO SUB 20 - ECUADOR 2017 PRIMERA FASE 19/01/2017 Ibarra Argentina vs. Perú 21/01/2017 Ibarra Perú vs. Bolivia 23/01/2017 Ibarra Perú vs. Venezuela 25/01/2017 Ibarra Uruguay vs. Perú 27/01/2017 Ibarra Perú Descansa

El último jueves, la Selección Peruana Sub 17 conoció a sus rivales en el Sudamericano de Chile. Perú no la tendrá fácil. Los 'jotitas' integran el grupo B donde chocarán con Brasil, Argentina, Venezuela y Paraguay. En el A están Colombia, Ecuador, Bolivia y Uruguay.



En el Sudamericano de Chile, Perú jugará todos sus partidos en el estadio Fiscal de Talca, que tiene una capacidad para 12 mil espectadores.



Debemos indicar que clasifican al hexagonal final tres de cada grupo. Los primeros cuatro irán al Mundial de la India, del 6 al 18 de octubre.



EL FIXTURE DE LA SELECCIÓN PERUANA SUB 17

Sudamericano Sub 17 - Grupo B Fecha Hora Sede Equipo 1 vs. Equipo 2 24/02/2017 06:00 p.m. Talca Venezuela vs. Argentina 24/02/2017 08:15 p.m. Talca Perú vs. Brasil 26/02/2017 06:00 p.m. Talca Paraguay vs. Argentina 26/02/2017 08:15 p.m. Talca Venezuela vs. Brasil 28/02/2017 03:00 p.m. Talca Venezuela vs. Paraguay 28/02/2017 05:00 p.m. Talca Perú vs. Argentina 02/03/2017 03:00 p.m. Talca Perú vs. Venezuela 02/03/2017 05:00 p.m. Talca Paraguay vs. Brasil 04/03/2017 03:00 p.m. Talca Perú vs. Paraguay 04/03/2017 05:00 p.m. Talca Argentina vs. Brasil

La Sub 15 cerrará la participación de selecciones peruanas en competencias internacionales en el presente año. Será en Chile y se jugará en noviembre. A diferencia de otros años, este campeonato ya no clasificará a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, a disputarse en Buenos Aires.



Además, queda decir que el fixture de este campeonato se conocerá en los próximos meses. En esta última etapa, la Conmebol está sorteando todo un mes antes de que se realice el certamen.

TE PUEDE INTERESAR

►Selección Peruana Sub 20: Rudy Palomino, el 'guerrero inca' que nació en Machu Picchu



NO DEJES DE LEER