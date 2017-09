Selección Peruana: Carlos Bianchi y un mensaje nada alentador a Ricardo Gareca

Puede estar lejos, de vacaciones, con la familia, pero no dejará nunca de ser técnico. Un técnico ganador. Por eso su palabra pesa. Carlos Bianchi habló en su país sobre el partido de este 5 de octubre entre Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Rusia 2018 y sus palabras no fueron alentadoras para el entrenador de la blanquirroja.

El ex técnico del Boca Juniors multicampeón de América y Campeón del Mundo, dijo que su selección dará el gran paso hacia la cita mundialista contra la blanquirroja, pero no dejó de sentir tristeza porque en la acera del frente, quien se lamnetará, será su amigo 'El Tigre'.

""Para mi, Argentina se clasifica. Lo voy a lamentar por el 'Flaco' Ricardo Gareca, pero creo que vamos a estar en Rusia", dijo el 'Pelador' en entrevista con el programa Pasión Fortinera de Argentina, en donde también habló de Lionel Messi.

"LIonel Messi es el jugador más grande de todos los tiempos", agregó el entrenador quien confía en la capacidad del astro del Barcelona de España para poder desequilibrar el partido ante Perú en una cancha que tantas cosas buenas le dio al entrenador.

Carlos Bianchi y Ricardo Gareca son amigos de la época en la que ambos jugaban en Velez Sarsfield. Ellos fueron protagonistas de una de las producciones mejor elaborada de la revista El Gráfico de Argentina cuando junto a otros grandes Hugo Gatti, Ricardo Bochini y Jorge Rinaldi, se vistieron de gansters.

