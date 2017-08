Selección Peruana: ¿Christian Cueva llegará al partido contra Bolivia y Ecuador?

Christian Cueva prendió las alarmas de la Selección Peruana tras abandonar, el último jueves, el entrenamiento del Sao Paulo. 'Aladino' acusó una molestia en el tobillo izquierdo y la preocupación se internó en la Videna. ¿Llegará al partido contra Bolivia y Ecuador?



El médico de la bicolor, Julio Segura, fue el encargado de apagar la alarma no solo en el caso de 'Aladino' sino también aclaró la situación de Alberto Rodríguez, Paolo Guerrero y Raúl Ruidíaz.

Han pasando 24 horas desde que salió cojeando de la práctica. Tiempo suficiente para ver en qué situación se encuentra el mediocampista. "No le molesta mucho, hoy seguirá entrenando y conversaré con él más tarde. Lo primero que tenemos es que no presenta mayor molestia y que hoy amaneció mejor", comentó Segura en radio Ovación.

Alberto Rodríguez está en la nómina de Ricardo Gareca, pero no jugará este domingo ante Cantolao porque tiene un esguince en el tobillo izquierdo.

"En la resonancia magnética se le encontró una pequeña inflamación en el tobillo, y está en doble turno de tratamiento, con la 'U' y con la Selección", comentó el doctor.



Luego, agregó: "No nos parece que sea complicado el problema, es probable que él llegue bien porque no demuestra una lesión grave que nos indique que no vaya para los partidos que viene".



Paolo Guerrero no estará ante Bolivia por acumulación de amarillas, pero sí está habilitado para enfrentar a Ecuador, del 5 de setiembre. ¿Y su lesión?

"Guerrero tiene una lesión muscular tipo desgarro. Él ha demostrado una recuperación rápida en sus diversos tipos de lesiones que ha presentado y lo más probable es que esté presente para el partido que corresponde",