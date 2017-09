Selección Peruana: las cinco acciones claves del triunfo ante Bolivia

Si no se sufre, no es Perú. Pero, ¿qué nos importa? Qué interesa ver los 90 minutos con el corazón en la mano si al final puedes celebrar un triunfo como este y encima, aunque muchos todavía no lo crean, puedes seguir peleando por clasificar al mundial.

La Selección Peruana no jugó su mejor partido, pero igual le alcanzó con una ráfaga de 10 minutos para asegurar el partido. Las mejores intenciones llegaron en la segunda mitad y es por eso que en nuestra resumen de las 5 claves para ganar el encuentro, no consideramos ninguna de la primera parte.

A continuación nuestro resumen de las acciones más importantes:

1- Charla del entretiempo: Salvo 'chispazos' en los primeros minutos, la bicolor estuvo desaparecida en la primera parte. Bolivia jugaba a lo que quería y el equipo de Gareca cada vez estaba más lejos del arco de Lampe. Había que hacer una pausa para corregir, o, en este caso, dar un 'cafe cargado'. El cual parece que llegó en el entretiempo. Al inicio del segundo tiempo la actitud fue otra.

2-Atrevimiento de André Carrillo: Tras la charla, lo que siguió fue el destape de André Carrillo. Su atrevimiento, fue clave. El jugador del Watford se dio cuenta que su marcador no era rival y comenzó a encararlo constantemente. Así, justamente, se abriría el marcador.

3- Golazo de Edison Flores- Con el equipo encimado y con Carrillo insoportable, solo faltaba quien la meta. Pero eso era lo más difícil. Aún consciente de su inferioridad, Bolivia hacia lo imposible por defenderse y la bicolor

4- Error de Cáceda y descuento de Bolivia- Fue con un balde de agua fría. Bolivia no lo merecía, pero llegó al descuento tras una falsa salida de Carlos Cáceda. Perú sintió el golpe y perdió la precisión después de esto. Al final, fue importante la recuperación del equipo.

5- Blooper boliviano- Y nos tenía que tocar. Una para nosotros. Eso sí, lo que costó. Seguramente hubieron varios desmayos después del disparo de Leonel Justiniano que increíblemente no terminó en gol. El bolibiano quedó solo en el a´rea chica en la última acción del partido, pero afortunadamente la pelota se fue apenas desviado. Nos salvamos, pero ya nos tocaba , ¿no?

