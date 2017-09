Selección Peruana: Claudio Pizarro confesó estar "decepcionado" tras su salida del Werder Bremen

Vive en Munich junto a su familia y asume, con resignación que se acabó su ciclo en Werder Bremen. Pero Claudio Pizarro aún se aferra a la esperanza de seguir jugando, volver a la Selección Peruana y jugar el Mundial Rusia 2018 antes de ponerle fin a su carrera profesional.

El delantero de 39 años se confesó con Radio Bremen y reveló su molestia por la forma cómo se dio su salida del club en el que es el goleador histórico. Aunque no lo culpó de forma directa sí dejó entrever que fue una decisión del técnico Alexander Nouri y dijo que "nunca hablé con Nouri" y que solo tuvieron un encuentro casual en el Weserstadion cuando fue a despedirse de sus compañeros.

Selección Peruana: Ricardo Gareca partió a Argentina en medio de la ovación del público

"Fue difícil. No ha sido nada fácil asumir esto, pero el técnico no quería contar conmigo y ahora hay que entender que debo seguir mi camino", señaló el delantero en entrevista con Radio Bremen y que fue reproduciao por el portal Deich Stube que también recogió declaraciones de Nouri, quien dirigió a Pizarro la última temporada, y contradice al peruano: "Por supuesto que hablamos al respecto".

Por ahora, Claudio Pizarro no tiene ofertas pero puede unirse a cualquier club porque está como jugador libre. "No la estoy pasando bien, pero espero que las cosas mejoren pronto. Definitivamente no será una temporada más", dijo el atacante sin dejar de recordar su sueño de volver a la Selección Peruana y, por qué no, disputar el Mundial Rusia 2018.

Carlos Cáceda: "Si vuelvo a defender el arco de la Selección Peruana, lo haré a morir"

Lejos de Bremen y del fútbol profesional, Claudio Pizarro se rehusa a dar por finalizada su carrera. Él siente que a pesar de que la última temporada tuvo varias lesiones que solo le permitieron marcar un gol, puede estar bien para aportarle a la bicolor. ¿Ricardo Gareca lo esperará?

NO DEJES DE LEER



Selección Peruana: partida de Jefferson Farfán generó locura en el aeropuerto Jorge Chávez