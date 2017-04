Selección Peruana: Claudio Pizarro no pierde la ilusión de ver a Perú en un Rusia 2018

No pierde la ilusión de ver a la Selección Peruana en Rusia 2018. Claudio Pizarro sabe que el panorama para la bicolor es complicado pero no deja de alentar y tampoco pierde la ilusión de ser nuevamente convocado.

"Espero que sí, que la Selección Peruana logre clasificar. Para todos va a ser muy especial porque hace mucho que no lo conseguimos", dijo en una entrevista con GolTV.

"Es un reto complicado, las cosas no viene bien, pero como peruano hay que alentar todos. Esperemos que se pueda conseguir", añadió el delantero de Werder Bremen.

Para Claudio Pizarro las Eliminatorias Sudamericanas son la competencia más difícil de afrontar. "Sin duda, no hay nada más bravo que las Eliminatorias sudamericanas", dijo.

Su ciclo no ha terminado

Claudio Pizarro no es tomado en cuenta por Ricardo Gareca en esta etapa de la Eliminatoria pero el delantero afirma siempre que estará si el DT así lo decide.

Por su parte Ricardo Gareca dijo hace unos días que el ciclo del 'Bombardero' en la Selección Peruana no ha terminado. "No (acabó su ciclo). No he hablado con él, pero antes se lo he manifestado a Claudio. Los que hemos jugado fútbol sabemos que depende cómo nos cuidemos, lo podemos extender más o menos", dijo el DT.

El atacante de la Bundesliga dijo que el esfuerzo que hacen los jugadores que militan en el extranjero para jugar por la Selección Peruana es grande pero que algunas veces no es reconocido por los hinchas.

"El aficionado se da cuenta a veces del esfuerzo, bueno, hay algunos que sí y algunos que no", dijo.

