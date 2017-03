En cualquier parte del mundo, siempre habrá un compatriota alentando a la Selección Peruana. En Maturín no será la excepción. Y es que Raúl, junto a un grupo de amigos ha viajado desde Arequipa hasta la ciudad oriental de Venezuela para alentar a los dirigidos por Ricardo Gareca.

Ellos son los primeros peruanos que estuvieron en la llegada de la bicolor y, a pesar de que por ahora el grupo es bastante reducido, se espera que mañana haya un gran número de hinchas en el Monumental de Maturín.

"He viajado desde Arequipa, junto a unos amigos, y aquí me he encontrado con otro grupo con los que iremos al estadio", le dijo a Depor Raúl, el hincha que ya se encuentra instalado en la ciudad sede del choque por las Eliminatorias Rusia 2018.

Este hincha de la Selección Peruana, que ya tiene unos días en Maturín, le contó a los jugadores y comando técnico de la bicolor cómo es el clima en la ciudad y otros detalles de importancia a la hora del partido.

Ahora que la bicolor ya se encuentra en la provincia de Monagas, Raúl solo está a la espera de que empiece el partido. "Vamos a sacar un buen resultado, estoy seguro", dijo este hincha que está lleno de fe, al igual que los que estarán ahí y los que no pudieron viajar.

