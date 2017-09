Selección Peruana: "Conocemos todos los estadios de Argentina", dijo Néstor Bonillo

Es oficial que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) solicitó a la FIFA tener tres posibles estadios para la localía del próximo partido de Eliminatorias ante la Selección Peruana. El Monumental de Núñez ya está habilitado y los otros son la Bombonera y el Gigante de Arroyito.

Pero ante esta situación, en la bicolor no se amilanan. El preparador físico Néstor Bonillo aseguró que conocen muy bien todos los estadios de Argentina y que no hay preocupación por la sede del encuentro.

"El cambio de cancha no condiciona en nada a la Selección Peruana. Conocemos todos los estadios de Argentina y tienen dimensiones similares. No soy el encargado de decirlo, pero no sé si se pueda cambiar con tanta facilidad de un estadio a otro", declaró Bonillo a RPP.

Agregó: "Con Argentina vamos a hacer lo mismo que hacemos habitualmente, viajaremos un día antes del encuentro y nos vamos a hacer modificaciones en relación a lo que nos venimos acostumbrando".



"En cuanto al hotel, hay 4-5 de ellos en carpeta y vamos a observar cuál nos da mejores garantías para movilizarnos con mayor facilidad. Queremos ir a una zona que conocemos bien para tener seguridad y comodidad", finalizó.

