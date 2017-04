Selección Peruana: de cuestionados a destacados con la 'bicolor'

En su momento, muchos de estos jugadores fueron cuestionados por la afición de la Selección Peruana. De hecho, a varios no los querían con la casquilla de la ‘bicolor’ y hasta poco aplaudidos fueron en el día de su debut con Ricardo Gareca.



El ejemplo más claro fue Christian Cueva. El ex volante de Alianza Lima no pasaba por un buen momento físico y los análisis que se hacía de él giraban en torno a su reprochable comportamiento fuera de las canchas. Pero Gareca se la jugó por el futbolista, que hoy triunfa en Sao Paulo y salió entre aplausos del Estadio Nacional tras contraer una lesión muscular en el duelo contra Uruguay.



En esa línea, Miguel Araujo y Aldo Corzo también fueron parte de la crítica popular. El primero no era el central que ofrecía garantías a la defensa de Alianza Lima. El segundo, en cambio, era solo visto como un entusiasta correlón con limitaciones técnicas para salir jugando.



Uno de los últimos casos de jugadores cuestionados la encabezó Alberto Rodríguez. Claro, el defensa no llenaba las expectativas del aficionado, debido a las constantes lesiones que contrajo y a la falta de ritmo luego de su paso por Europa.



Hoy, todos los futbolistas que te mostraremos en la galería de fotos reciben el reconocimiento de esos mismos que los criticaron.

