El portal de la FIFA se encargó de recolectar todas las frases más llamativas y curiosas que protagonizaron los futbolistas del mundo en la semana. En ella figuran los tuits de David Villa, Zlatan Ibrahimovic y ‘El Pibe’ Valderrama, así como las declaraciones que hicieron a la prensa el inglés Wyane Rooney, el italiano Antonino Cassano, el colombiano Edwin Cardona, entre otros. Y claro, también figura el verbo de Leao Butrón.

Hace unos días, el portero de Alianza Lima confesó que su llamado a la Selección Peruana lo sorprendió cuando estaba en el cine. Por supuesto, Butrón no esperó el llamado de Ricardo Gareca, que se vio obligado a convocarlo ante la baja de último momento de Pedro Gallese.

“La convocatoria me agarró en el cine. Sonó mi teléfono y me comunique con la gente de Alianza Lima, quienes me confirmaron mi regreso", dijo Leo Butrón a Gol Perú, lo cual fue destacado por el portal de la FIFA.

¿Qué otras declaraciones juntó la FIFA con las de Butrón? Las de Wyane Rooney, quien dijo tras anunciar su retiro de la selección inglesa: “los sueños se pueden hacer realidad, y jugar para Inglaterra ha sido precisamente eso. Gracias a todos. Ha sido increíble".

“Neymar vale el dinero que pagó el París Saint Germain. Si Andrea Belotti (delantero del Torino) vale 100 millones de euros entonces Luis Suárez tiene que costar 500 millones”, destacó Antonio Cassano, a la Gazzetta dello Sport.

Cabe destacar que David Villa regresó a la Selección de España después de varios años, al igual que Leao Butrón, que no estaba con la ‘bicolor’ desde el 2012.

