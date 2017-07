Selección Peruana: Daniel Ahmed quiere participar con la Sub 18 en los Juegos Bolivarianos

El jefe de la Unidad Técnica de Menores, Daniel Ahmed, afirmó que la Federación Peruana de Fútbol pidió al Comité Olímpico Colombiano permita la participación de la categoría Sub 18 en los Juegos Bolivarianos. De lo contrario la Selección Peruana no participaría en el torneo a disputarse en mes de noviembre.

“La idea es asistir con la categoría Sub 18. La Sub 17 es una categoría que en el cronograma de selecciones de Sudamérica ya terminó su ciclo. Todos invierten en la Sub-18 porque competirá en la Sub-20 el próximo año”, manifestó Daniel Ahmed a Radio Ovación.

Además, el estratega argentino afirmó que las federaciones de Ecuador, Bolivia y Venezuela apoyan su pedido, puesto que la inversión está centrada en la Sub 18.

“Junto a las federaciones de Ecuador, Bolivia y Venezuela se pedirá al Comité Olímpico que la categoría en competencia sea la Sub 18, ya que ninguna federación está invirtiendo en una Sub 17. El sudamericano Sub 20 es en enero del 2019 y es una buena oportunidad para que los chicos crezcan”, explicó Daniel Ahmed.

Daniel Ahmed enfatizó que la Selección Peruana Sub 18 no participará de los Juegos Bolivarianos si el Comité Olímpico brinda una respuesta negativa “A Perú no le serviría esa competencia si va con la Sub 17. Sería una decisión que no tiene fundamentos.", finalizó.

