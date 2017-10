Selección Peruana: ¿Cómo se define la clasificación en caso haya empate en puntos?

Solo falta una jornada y muchos hinchas ya no pueden con los nervios. En el país, por ejemplo, todos se han vuelto matemáticos y los aficionados ya se saben hasta de memoria las opciones que tiene la Selección Peruana de clasificar en caso gane, empate o pierda ente Colombia.

Sin embargo, no todo está claro para los hinchas: A estas horas muchos se preguntas que pasará en caso hayan dos equipos o más empatados en puntos al término de la última jornada.

Perú vs. Colombia: ¿qué debe pasar para ver a la bicolor en el Mundial?

De pesar esto último, todo se resolverá de acuerdo al reglamento de la Copa Mundial de la FIFA, el cual nos índica los siguientes puntos para desempatar:

Lo primero que se toma en cuenta en caso haya igualdad de puntos será la diferencia de goles que haya obtenido cada selección durante todos los partidos de las Eliminatorias. Por ejemplo, si un equipo tiene diferencia de +1 y otro de 0, el que tuvo ese gol más a su favor será el que logre el boleto al Mundial

Perú vs. Colombia: la calculadora de las Eliminatorias a Rusia 2018

De persistir la igualdad en la diferencia de gol, se tomará como clasificado al equipo que haya anotado más goles. Con esto ya es complicado que el empate siga, pero, de ser el caso, el reglamento habla de otros puntos especiales para acabar con ese empate:

-Mayor número de puntos obtenidos entre los equipos en cuestión.

-Diferencia de goles en los partidos entre las selecciones en cuestión.

- Mayor número de goles en los partidos entre las selecciones en cuestión.

-si el el empate es entre dos selecciones, los goles como visitante valen doble.

-Sorteo.

Así se definiría todo en caso de una igualdad alucinante; sin embargo nosotros debemos estar tranquilos y empujar a la bicolor hacia una victoria el próximo martes. Solo así aseguraremos nuestra presencia en Rusia, o, en el peor de los casos, el repechaje.

NO DEJES DE LEER

Carrillo mantiene su distancia con Alexis Sánchez y Neymar: "No me gusta que me comparen" [VIDEO]