Selección Peruana: el día que Argentina cambió de escenario y recibió una paliza

Jugar en el Monumenatal de Nuñez no significa una ventaja para el visitante y jugar en la 'Bombonera' tampoco garantiza un mejor desempeño para Argentina; sin embargo por estos días el estadio de Boca ha empezado a tomar fuerza para ser el recinto en donde el equipo de Sampaoli reciba a la Selección Peruana.

En la AFA hicieron el pedido y esperan cambiar de escenario con la finalidad de que el estadio 'Xeneize' pueda ser cómplice de su selección y lograr así un clima complicado para la bicolor en el próximo partido.

Aún no está definido si la petición será aceptada o no. Pero lo que si es cierto es que cambiar de estadio no te asegura nada. Y eso es algo que Argentina sabe bien.

En la Eliminatoria rumbo a Sudáfrica 2010, la Argentina de Diego Maradona también estaba complicado y decidió cambiar de estadio para recibir a Brasil.

Con la intención de comenzar ganando desde la tribuna, el equipo albiceleste dejó el Monumental de River y llevó el encuentro al Gigante de Arroyito de Rosario.

La fórmula; sin embargo, no funcionó para nada. Brasil, que era liderada por Kaká en ese entonces, se paseó y ganó cómodamente con un marcador de 3 a 1.

Tras este resultado, Argentina quedó contra las cuerdas en la Eliminatoria, pero pudo recuperarse en el final y logró clasificar. Veremos qué pasa ahora. En las próximas horas se hará oficial el estadio en donde las escuadras de Gareca y Sampaoli medirán fuerzas.

