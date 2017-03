Selección Peruana: Diego Lugano pidió que les tiren piedras a través del Instagram de Christian Cueva

Puede parecer un llamado a la violencia, pero fue más un llamado a la conciencia. Diego Lugano, excapitán y hombre de mil batallas de la Selección de Uruguay, calentó la previa del choque ante la Selección Peruana por Eliminatorias Rusia 2018, mientras Christian Cueva transmitía en vivo a través del Instagram.

Desde Sao Paulo, 'Aladino' se animó a realizar una conexión en directo con sus seguidores en Instagram en la que apareció junto al central uruguayo, quien es su compañero en el tricolor paulista. Y en ella, llegaban los mensajes de los seguidores quienes amenazaban con recibir a Uruguay a punta de huevos y llegó la respuesta.

"No nos tiren huevos, tirennos piedras", dijo en primera instancia Lugano quien aparentaba estar calentando el choque entre la Selección Peruana y Uruguay por la fecha 14 de las Eliminatorias Rusia 2018, pero fue más un llamado a la conciencia cuando agregó: "con tanta gente que se está muriendo de hambre, no nos tiren huevos. La última vez que fuimos a Lima lo hicieron. No lo hagan".

La respuesta del charrúa dejó sorprendido hasta al mismo Christian Cueva, quien solo atinó a asentir la respuesta y agregas, "es cierto, no tiren huevos". El hincha debe entender este mensaje y entrar en razón, aunque tampoco debe generar violencia.

Recordemos que la última vez que Uruguay visitó a la Selección Peruana por Eliminatorias, fue el 6 de setiembre del 2013 y hubo triunfo visitante por 2-1 con polémica actuación del árbitro argentino Patricio Loustau, quien se fue escoltado por la Policía Nacional por los cientos de proyectiles que cayeron desde las tribunas.

