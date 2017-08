Selección Peruana: lo que dijo Pablo Bengoechea sobre la  no convocatoria de Leao Butrón

La convocatoria de Leao Butrón a la Selección Peruana fue uno de los temas que más se tocó antes de conocer la nómina de Ricardo Gareca. Muchos lo llamaron "el mejor portero del torneo local" tras su buena campaña con Alianza Lima, sin embargo, la decisión final era exclusivamente del 'Tigre'.



► Butrón, la figura del campeonato sin espacio en la Selección de Gareca [OPINIÓN]

¿El desenlace? El DT argentino lo dejó fuera de la lista de 26 jugadores y llamó a sus tres arqueros de siempre: Pedro Gallese (Veracruz de México), Carlos Cáceda (Universitario de Deportes) y José Carvallo (UTC).

Pablo Bengoechea, técnico de Alianza Lima, le restó importancia a esta decisión: "Me imagino que Leao Butrón como todos, tiene expectativas, pero me parece una persona muy inteligente y es obvio que eso no le va a afectar", comentó en conferencia de prensa.



Agregó: "El semestre de Butrón ha sido muy importante. Y a la Selección Peruana ojalá de que le vaya de la mejor manera. Estoy super feliz del semestre de Leao, ojalá lo corone con el campeonato, de las demás decisiones no tengo participación".

► Butrón: ¿Por qué no fue considerado por Gareca a la Selección? Gareca responde