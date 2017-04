Si bien es cierto, Ricardo Gareca ha encontrado la solidez necesaria en la defensa con Alberto Rodríguez y Christian Ramos. Eso no está en discusión. Ambos se comportaron a la altura de las circunstancias, y por eso hoy son titulares en la ‘bicolor’. Sin embargo, un sector de fanáticos se pregunta: ¿Y si ellos no están?



Carlos Zambrano y Alexander Callens son dos defensores peruanos con oficio. Actualmente, ambos destacan en el extranjero y son dos viejos conocidos de Ricardo Gareca. Por un lado, Zambrano es un indiscutible en la zaga de Rubin Kazan de Rusia. Por otro, Callens fue elegido el jugador del mes del New York City. Por supuesto, ‘El Tigre’ no les ha cerrado las puertas de La Videna, según afirma. Pero, ¿qué piensa el DT sobre ellos?



“Hablé por teléfono con Carlos Zambrano. Él estaba en España haciendo la pretemporada con el Rubi Kazán y yo fui a ver al chico Sergio Peña. Me comuniqué con él y me parece que está con todas las ganas, lo noté muy entusiasmado, hablamos algunas cuestiones personales. Lo noté bien”, aseguró Ricardo Gareca en su último contacto con la prensa peruana.



Alexander Callens, tal como resaltan en la web del New York City, fue el autor de ocho intercepciones, diez despejes y tuvo un 90% de precisión en los pases, en los cuatros partidos que disputado en la Major League Soccer. Todo eso le sirvió al peruano para ser elegido el mejor jugador del New York City, comandado por Andrea Pirlo y David Villa.



“Los jugadores que alguna vez estuvieron en la selección pueden estar otra vez. Aquí no le hemos cerrado las puertas a nadie. De Callens debo decir que es un muchacho que está rindiendo como los demás que están su puesto. Si se esfuerza, puede volver”, agregó Gareca.

