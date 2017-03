Selección Peruana: la discusión entre Ricardo Gareca y un periodista en conferencia de prensa

Ricardo Gareca, técnico de la Selección Peruana, volvió a tener un cruce de palabras con el periodista Carlos Alberto Navarro, más conocido como el 'Tigrillo', en plena conferencia de prensa en la que anunció a los 24 convocados para los choques ante Venezuela y Uruguay por Eliminatorias.



► Gareca convocó a 24 jugadores para la fecha doble ante Venezuela y Uruguay.

CN: Esta es su tercera excursión por Europa. La primera la entendía porque tenía que conocer a los jugadores, la segunda ya me parecía intolerable y ahora una tercera para conversar con jugadores que ya tuvo en la convocatoria. Mi pregunta es ¿tan valiosa fue la segunda excursión que hacia falta una tercera para conversar con jugadores que ha tenido hace 4 meses?



RG: Entiendo su análisis y sus inquietudes o lo que usted considera exagerado. Quizás a lo mejor respecto a su pregunta valdría una pregunta mia hacia usted. ¿Qué entiende por el trabajo del entrenador de la selección nacional? ¿Qué es lo que considera que un entrenador debe hacer? ¿Cuál considera que es el trabajo del seleccionador nacional?

CN: La labor primero es escoger bien. Para eso entiendo que hay personas cercanas que le van informando de las cosas que pueden ser perjudiciales contra el propio grupo. Usted se ha dado contra esa pared, al enterarse que hay jugadores indisciplinados que no debió de convocar y que al final terminó por desconvocarlos, pero nunca le dijo a la prensa que se habían cometido los casos de indisciplina. Nosotros queremos alguien que sea sensato, que diga la verdad. ¿Por qué no nos dice la verdad?

RG: Usted no me está contestando cuál es el trabajo del seleccionador. Usted toma como exageradas mis visitas al exterior cuando forma parte del trabajo. Usted hace un análisis de lo que he hecho bien o mal a su criterio, pero no me contesta. Para que todos escuchemos dado que usted es un hombre preparado. Si usted cree que no debo ir a ver a los jugadores al extranjero, entonces dígame qué es lo que tengo qué hacer. Para que sus colegas también entiendan un poco. Las visitas a Europa no es una cuestión mía, es un trabajo que hacen todos los seleccionadores del mundo. No es una cuestión que se me ocurre a mí, pero quizás usted que tiene tanta claridad nos puede decir si todos los entrenadores estamos equivocados y nos puede dar unas pautas sobre el trabajo que tenemos que hacer.

CN: No existe ningún otro técnico de las 9 selecciones de Sudamérica que haya ido tres veces a Europa a ver a los jugadores en este proceso.



RG: ¿Usted sabe? ¿Habla con propiedad? Todo el país nos está escuchando. Está bien, si usted tiene esos datos precisos, yo soy la excepción.



CN: Ahora lo que debe hacer usted como técnico desde mi punto de vista es ver a los jugadores en competencia, en campo. Ver el campeonato, ver cada partido. El año pasado nos perdimos a Miguel Trauco de las primeras convocatorias porque usted no estuvo. Estaba en Europa y Trauco arrancó un campeonato de primera.



RG: Esa es su verdad, yo no le estoy asintiendo a usted. Dentro de su análisis hasta ronda lo ridículo, pero lo respeto. Lo respeto a usted, a todo el periodismo. Lo escucho. Nada más. No crea que usted tiene la verdad en todo lo que dice.



► Luis Suárez entre los convocados extranjeros de Uruguay para las Eliminatorias.

TE PUEDE INTERESAR