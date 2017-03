No se llevan el mejor recuerdo de Lima. El delantero de Uruguay Edinson Cavani no estuvo en su noche ante Perú, por eso prefirió el silencio a la hora de irse de nuestra capital rumbo a París, previa escala en Madrid.



Aunque Cavani no fue el único. Con él se fueron, esta mañana, Diego Godín, Gaston Silva y José María Giménez. Ellos se encontraron en la sala de embarque con André Carrillo, quien tenía el mismo vuelo a Europa.



Ante las preguntas de los periodistas, el atacante del PSG solo atinó a esbozar una sonrisa. ¿Se esperaban esta derrota? Cavani solo alzó las cejas y volvió, tímidamente, a sonreír, para luego abrirse paso entre la gente que se encontraba en el aeropuerto Jorge Chávez con ayuda de algunos policías.

Al término del encuentro contra Perú a Edinson Cavani se le vio cojeando. Terminó golpeado y será revisado por el departamento médico de su club.

Con esta victoria, Perú obtiene 18 puntos y está a 4 unidades de la zona de repechaje donde actualmente se ubica Argentina, que cayó 20 ante Bolivia. Justamente los del altiplano son nuestros próximos rivales.



