Selección Peruana: este es el estadio donde jugaría el repechaje ante Nueva Zelanda

Todo casi listo. La Asociación de Fútbol de Nueva Zelanda confirmó al Westpac Stadium, en Wellington, como escenario del partido ante el quinto de las Eliminatorias de Sudamérica. Una serie de resultados pondría a la Selección Peruana como rival de los All Whites en el repechaje al Mundial 2018.

Además, los dirigentes Kiwis se contactaron con la FIFA para definir las fechas de los partidos, pero el máximo ente del fútbol confirmará los días y horarios ni bien se conozca al rival de la CONMEBOL. Cabe recordar que el repechaje intercontinental serán dos partidos entre el 6 al 14 de noviembre.

El estadio Westpac abrió sus puertas el 2 de enero del 2000, y tiene una capacidad de casi 35 mil espectadores. Ubicado en la capital de Nueva Zelanda, en este recinto también se juega Rugby y Cricket. En cuanto al fútbol, allí se organizó el Mundial Femenino Sub-17 2008 y el Masculino Sub-20 2015.

Como dato no menor, Nueva Zelanda jugó sus dos últimos repechajes en el Estadio Westpac. Los All Whites le ganaron 1-0 a Baréin en su histórica clasificación a Sudáfrica 2010, y, cuatro años después México selló su pase a Brasil 2014 en esa cancha. Existe una Wish List para conseguir entradas para el partido de noviembre, ante posiblemente la Selección Peruana.