Selección Peruana: la foto final tras conseguir el pase al repechaje

Si bien no fue un gran partido para nosotros, el partido de hoy sirvió para dejar un claro mensaje: A esta Selección Peruana no me la den por muerta hasta el final. Con mucha agonía, el equipo de Gareca consiguió el quinto lugar que le da pase al repechaje.

La Selección Peruana tuvo un mesurado festejo en los vestuarios, pero, como siempre en este proceso, lo hiceron estando todos juntos.

Perú en el repechaje: ¿cuándo jugará por su pase al Mundial?

"La postal final de hoy. ¡Vamos Blanquirroja!", escribieron desde la cuenta oficial de Twitter de la Selección Peruana en un mensaje que fue acompañado con una postal de todos los jugadores.

La postal final de hoy. ¡Vamos Blanquirroja! ⚽️🇵🇪 pic.twitter.com/9BGqiTxsFJ — Selección Peruana (@SeleccionPeru) 11 de octubre de 2017

La unión de la Selección Peruana fue la clave para alcanzar este gran momento y ahora todos juntos estamos listos para ir por el último pasito.

La Selección Peruana visitará a Nueva Zelanda por el repechaje el próximo lunes 6 de noviembre y luego los recibirá en el Estadio Nacional el martes 14.

