Selección Peruana: FPF explicó por qué solo venderá entradas por internet

La Federación Peruana de Fútbol anunció que la venta de entradas para el Perúvs.Colombia se iniciará desde este martes 3 de octubre a partir de las 6 de la mañana. ¿La novedad? Los boletos para los cuatro tribunas se venderán solo vía internet con el fin de evitar las largas colas y la reventa. Juan Matute, Secretario General de la FPF, explicó la decisión:

"Se busca el acceso transparente, democrático y eficiente de la compra de entradas. En el Perú no habíamos dado este paso y resultaba ser una penuria de horas, días, noches, cientos de personas acampando sin importar el clima. Eso no es buena experiencia, no es lo que la federación desea para sus hinchas", comentó para la prensa en la Videna.

Agregó: "Somos un país que ha progresado muchísimo en los últimos años y la penetración del internet, los medios de pago y el sistema bancario se han ampliado. El Perú en su gran porcentaje utiliza el internet con absoluta facilidad. Hoy no hay nada más democrático y transparente para comprar sus entradas".

Incluso puso un ejemplo para demostrar que se trata de una buena decisión: "Habrán personas de provincias que por primera vez podrán comprar sus entradas desde su zona de origen y venir el día del partido, sin tener que venir con anticipación y enfrentarse a las colas, a lo empujones o a la ley del más fuerte. Será muy beneficioso para todos".



