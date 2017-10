Lionel Messi juega en liga española, mientras Miguel Araujo lo hace en Perú. Esa diferencia, sin embargo, no se notó en la cancha de 'La Bombonera'. El defensa de la Selección Peruana no le dejó ningún espacio al argentino, quien acabó con cara de pocos amigos por no darle el triunfo a su equipo.

Antes del viaje a Buenos Aires, Araujo tuvo una charla con su compañero en Alianza Lima Gonzalo Godoy, quien le dio el apoyo moral y también le compartió algunos secretos para anular al mejor jugador del mundo. Un día después de la gran noche, el uruguayo comparte la felicidad de todo el Perú y, claro, por su amigo.

"No tengo palabras para describirlo. Yo lo jodía a Miguel. Hizo un excelente partido. Mucha virtud de él porque Messi no es cualquier jugador", señaló el charrúa a Depor.

Godoy aseguró que Araujo es una realidad como defensa. Recordó el partido contra Uruguay en el Estadio Nacional en el que también tuvo como locos a los delanteros Luis Suárez y Edinson Cavani.