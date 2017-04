Selección Peruana: "Todos hablan de Jefferson Farfán y se olvidan de Raúl Ruidíaz", dijo Nolberto Solano

Con una sola frase, Nolberto Solano estaría disipando las dudas de quien será el reemplazante de Paolo Guerrero en la Selección Peruana ante Bolivia: "Todos hablan de Jefferson Farfán, pero se olvidan de que Raúl Ruidíaz es goleador en su equipo", dijo el asistente de Gareca. ¿Será un anuncio de que la 'Foquita' no volvería?

El 'Maestrito' aseguró que las puertas de la blanquirroja no están cerradas para nadie, pero pidió mesura "aún falta mucho y hay que ver cómo le va a Jefferson. Ojalá le vaya bien y no como en los últimos meses que jugó poco, pero no nos anticipemos. Todos tienen chances de estar en la Selección, pero en la elección cabe todo el aspecto futbolístico", aseguró.

Lo que sí adelantó el asistente técnico de la Selección Peruana es que "será muy difícil reemplazar a Paolo (Guerrero) porque, con el respeto que todos se merecen, no tenemos otro jugador con sus características y a decir verdad, el equipo agarró una forma de jugar sobre lo que él puede hacer".

Nolberto Solano también reveló de que los jugadores que están en la blanquirroja "son muy preocupados por el aspecto físico, si están en su peso ideal. Hay un profesionalismo total", dijo el asistente de Gareca quien advirtió que no celebremos de forma anticipada un triunfo ante Bolivia: "vamos a llegar como favoritos y el panorama es totalmente distinto. Ricardo (Gareca) tiene que trabajar mucho en la fortaleza mental".

Un detalle que 'Ñol' no pudo dejar de mencionar es que esta Selección Peruana "está en deuda" en cuanto a ejecutores de tiro libre. "Paolo se está animando a pegarle, también Christian (Cueva) o Hurtado, pero quien se 'chupa' y a quien le voy a jalar las orejas es a Trauco. Con ese píe que tiene, tiene que animarse a patear siempre".

Nolberto Solano habló de Leao Butrón

Por último, Solano habló de Leao Butrón y sus chances de regresar a la bicolor. "¿Cómo vamos a dejar de lado a Leao con el historial que tiene? Lo que pasa es que tienen que ponérsela difícil a Ricardo y subir la valla cada vez más", contó.

