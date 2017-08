Selección Peruana: "Hay confianza de que Paolo Guerrero llegará al partido con Ecuador", dijo PF

No están con los días exactos y por eso hay confianza de que llegue en óptimas condiciones. A pesar de que todas las fuerzas están cifradas en el partido contra Bolivia en Lima, los integrantes del comando técnico de la Selección Peruana no pueden negar que están atentos a todos, incluyendo la recuperación de Paolo Guerrero quien sufrió un desgarro hace poco jugando con Flamengo.

A pesar de que el 'Depredador' no estará en el primer choque contra Bolivia, el preparador físico de la blanquirroja señaló en el programa Fútbol como Cancha de que "tenemos plena confianza de que llegará al partido contra Ecuador porque los eitmepos así lo permiten".



"Cuando las lesiones de este tipo (desgarro del músculo posterior) son cercanas a la rodilla es cuando demoran un poco más. Son más complejas. Mientras que las que son más arriba, no dejan de ser de cuidado, pero requieren menor tiempo de recuperación. No creo que Flamengo arriesgue a un jugador de la clase de Guerrero sabiendo que no está en óptimas condiciones.Él va a jugar cuando se sienta bien y estoy seguro de que llegará al partido", agregó.

Sobre los otros jugadores de la Selección Peruana que están en la órbita de convocables señaló de que "Óscar Vílchez presenta un desgarro muy complicado en la planta del pie que lo dificulta y Alberto Rodríguez presenta molestias en el tobillo, pero que salieron a la luz en un terreno muy duro como ese (Universitario viene dejugar en el sintético de Cajamarca). Pero con este último no habrá problemas", aseguró.



Sobre el estado de la cancha del estadio Monumental, Bonillo señaló de que "no es un capricho para nosotros que el campo esté bie, sino una necesidad. Tenemos mediciones de que el gran problema del fútbol peruano es la imprecisión de pases por estos malos campos. Pero para jugar ante Bolivia estará muy bien", concluyó.



